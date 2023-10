Ermin Bicakcic ist sich sicher: Julian Nagelsmann kann Bundestrainer

An diesem Montag startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Länderspielreise in die USA mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ermin Bicakcic hat den "Neuen" bei der TSG Hoffenheim hautnah erlebt.

Er hat mich definitiv zwei Klassen besser gemacht.

Die TSG Hoffenheim hat zuletzt unter großem Applaus ihren langjährigen Bundesliga-Spieler Ermin Bicakcic, Spitzname "Eisen-Ermin", vor der Partie gegen Borussia Dortmund verabschiedet. Die Kraichgauer hatten sich im Sommer mit dem Routinier auf keine weitere Beschäftigung einigen können. "War eine extrem intensive Zeit bei der TSG. Ich habe alles erlebt vom Abstiegskampf bis zur Champions-League. Ich bin einfach dankbar für eine gute Zeit," sagte der 33-Jährige in der Sendung SWR-Sport. Bicakcic war im Sommer 2014 von Eintracht Braunschweig nach Hoffenheim gekommen und absolvierte 130 Bundesligaspiele. Der Defensiv-Spezialist hatte sich nach einem Kreuzbandriss im September 2020 mit Mühe zurück in den Profifußball gekämpft. Vergangene Saison kam er lediglich auf neun Liga-Einsätze.

Funktioniert Julian Nagelsmann als Bundestrainer?

Im Februar 2016 folgte bei der TSG Hoffenheim der damals 28 Jahre alte Julian Nagelsmann auf Trainer-Legende Huub Stevens. Stevens musste aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Nagelsmann, der zuvor die U19 der Hoffenheimer trainierte, wurde so über Nacht zum jüngsten Chef-Trainer der Bundesliga-Geschichte. Der "Novize" übernahm die TSG vor dem 21. Spieltag auf dem vorletzten Platz und schaffte am Ende der Saison auf Platz 15 den Klassenerhalt. Danach ging's mit Nagelsmann steil bergauf bis hinein in die Champions-League. Aktuell lautet die große Frage: Kann er auch Nationalmannschaft? Ermin Bicakcic hat lange unter Julian Nagelsmann gespielt. Er ist sich sicher, dass sein Ex-Coach die DFB-Auswahl wieder auf Vordermann bringen kann: "Jeder Spieler, der unter ihm trainiert hat, kann von ihm als Trainer nur profitieren. Er hat mich definitiv zwei Klassen besser gemacht."

Kann Nagelsmann den Abwärtstrend stoppen?

Julian Nagelsmann eilt der Ruf voraus, dass er seine Spieler in der täglichen Arbeit als Vereinstrainer gerne mal und mit voller Absicht kognitiv überfordert. Als Bundestrainer kann er seine Auserwählten aber nur alle paar Monate für wenige Tage um sich versammeln. Eigentlich viel zu wenig "quality time" für den akribischen Arbeiter, der er zweifelsfrei ist. Trotzdem kann und wird das funktionieren, behauptet Ermin Bicakcic: "Er hat ja schon gesagt, dass er die Dinge nicht zu kompliziert machen möchte. Viel entscheidender ist, die Art und Weise wie er spielen will."

Zehn Tage dauert die Länderspielreise in den USA. Am 14. Oktober geht's in Hartford gegen das Gastgeberland. Vier Tage später in Philadelphia gegen Mexiko. Wichtig wird einer guter Einstand für Julian Nagelsmann sein. Nichts wiederbelebt besser ein verkümmertes Selbstbewußtsein als Siege.