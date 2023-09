Ein "Spielentscheider": Führichs neue Stärke beim VfB

Lange war Chris Führich beim VfB Stuttgart nicht mehr als ein Mitläufer, doch nun entwickelt sich der Flügelspieler zur effektiven Stammkraft. Das hat auch etwas mit Risikofreude und Vertrauen zu tun.

Immer wenn Chris Führich ein Tor schießt, bekreuzigt er sich und hebt einen oder beide Zeigefinger sowie den Kopf in Richtung Himmel. Der Flügelspieler vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist gläubig und bedankt sich damit bei Gott. Dafür, dass es ihm und seiner Familie gut geht. Der Glaube erinnere ihn "täglich daran, was für ein Leben ich habe", sagte er neulich nach dem 5:0 gegen den SC Freiburg, zu dem er einen Doppelpack beitrug. Und zweimal die Torgeste zeigte.

Es könnte sein, dass sie die Fans des mit sechs Punkten aus drei Spielen erfolgreich gestarteten Beinahe-Absteigers der Vorsaison künftig häufiger sehen. Denn Führich ist in Stuttgart nach zwei eher durchwachsenen Jahren in Schwung gekommen - und vor dem Spiel beim noch sieglosen 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) zur Stammkraft gereift. Neben den beiden Toren gelangen ihm beim 5:0 zum Auftakt gegen den VfL Bochum auch zwei Vorlagen.

Mislintat holte Führich aus Paderborn

Führich wirke derzeit sehr selbstbewusst und sei für die Gegenspieler wegen seiner Beweglichkeit nur schwer auszurechnen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. "Im frontalen Eins gegen Eins ist er unheimlich schwer zu verteidigen." Der frühere VfB-Sportdirektor Sven Mislintat holte Führich im Sommer 2021 vom Zweitligisten SC Paderborn an den Neckar. Doch sein Einstand verlief unglücklich: Wegen eines Schlüsselbeinbruchs fiel der 25 Jahre alte Offensivspieler einige Wochen aus. Dann gelangen ihm in der ersten Spielzeit nur drei Tore und zwei Vorlagen, in der Saison 2022/2023, als der VfB erneut bis zum Ende im Abstiegskampf steckte, waren es fünf Treffer und zwei Vorlagen. Das fußballerische Talent von Führich war aber schon damals zu sehen: schnelle Dribblings auf engstem Raum, Spielübersicht und Ballsicherheit. Nur torgefährlich und effektiv war das häufig nicht, weil er oft die falsche Entscheidung traf. Inzwischen klappt es besser.

Personalsituation beim VfB vor Mainz Der im Sommer vom englischen Club Brighton & Hove Albion ausgeliehene Deniz Undav steht aller Voraussicht nach erstmals im Kader des VfB. Der Stürmer war nach einem Teilriss des Außenbandes im Knie ausgefallen. Fehlen wird Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong, der mit Südkorea an den Asienspielen in China teilnimmt. Bei Nationalspieler Josha Vagnoman rechnet Hoeneß in knapp zwei Wochen mit einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der Rechtsverteidiger konnte in dieser Saison wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß noch kein Spiel bestreiten.

Führich führt das auf die vielen Videoanalysen mit dem Trainerteam und das häufige Torschusstraining zurück. "Das ist enorm wichtig als Offensivspieler, das machen wir regelmäßig." Aber es gibt auch eine psychologische Komponente: Er hat die Sicherheit, bei seinen manchmal gewagten Dribblings auch mal scheitern zu dürfen. So sagt Hoeneß, er habe ihn ermutigt, "Dinge zu probieren. Und dann gehen mal zwei Bälle in den Oberrang und dann soll er sich auch den dritten nehmen und nicht verzagen". Dazu gehöre auch ein gesundes Maß an Egoismus. Führich solle zielstrebig sein und nicht die Verantwortung an andere weitergeben.

Führich als "Spielentscheider" beim VfB Stuttgart

Dieses Vertrauen von Trainer und Mitspielern sei wichtig, wenn er vor dem gegnerischen Tor ins Risiko gehe, erklärt Führich. "Dass die Mannschaft dahintersteht, wenn man sich die Situationen nimmt, die Abschlüsse nimmt. Sonst können keine Tore passieren." Zwar fehlt Führich bei langen Sprints das allerhöchste Tempo, das ist derzeit aber fast seine einzige kleine Schwäche. Sollte sein Hoch anhalten, wäre der VfB auch nicht mehr so sehr abhängig von der Treffsicherheit seines Mittelstürmers Serhou Guirassy. "Für uns ist es immer wichtig, Spielentscheider zu haben", meinte Hoeneß.

Neben Guirassy und Führich zählt der Trainer auch Silas Katompa Mvumpa und Enzo Millot dazu. Nach der 1:5-Klatsche bei RB Leipzig am zweiten Spieltag wollen die Stuttgarter in Mainz nun den ersten Sieg in der Fremde feiern. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison gewann der VfB beim FSV übrigens mit 4:1. Führich wurde damals nach gut einer Stunde eingewechselt, bereitete zwei Tore vor und erzielte eins selbst. Diese Statistik könnte für Samstag ein gutes Omen sein. Das ist dann allerdings mehr Aberglaube als Glaube.