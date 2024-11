Mainz hofft gegen Dortmund auf ersten Heimsieg der Saison

per Mail teilen

An das letzte Heimspiel gegen Borussia Dortmund erinnert sich Mainz 05 nur zu gern. Damals machte der Klub einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib.

Die Sehnsucht nach dem ersten Heimsieg in dieser Saison hat beim FSV Mainz 05 auch Bo Henriksen aus dem Bett getrieben. Der dänische Trainer, der unter der Woche stark erkältet fehlte, gab noch etwas angeschlagen und teilweise hustend die Devise für die Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de) aus: "Das Wichtigste für uns ist, dass wir Gas geben und den Glauben haben. Dann haben wir eine Möglichkeit."

Der FSV hat aus bisher fünf Partien zu Hause nur drei Punkte geholt. Den letzten Dreier in der Mewa Arena gab es beim 3:0 im Mai - gegen den BVB. Gleichzeitig ist Mainz seit drei Liga-Duellen gegen Dortmund ungeschlagen - und die Borussia hat wettbewerbsübergreifend die vergangenen fünf Auswärtspartien verloren. "Wir müssen mutig sein, das ist das Wichtigste", betonte Henriksen wiederholt. "Das ist ein fantastisches Spiel für uns – hoffentlich."

Hoffnungsträger Burkardt bei "99 Prozent"

Große Hoffnungen liegen dabei wie so oft auf Nationalstürmer Jonathan Burkardt: Der 24-Jährige steht dieses Mal zwar nicht im DFB-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann, ist aber mit fünf Treffern und einer Vorlage an der Hälfte der Mainzer Saisontore beteiligt. Burkardt hatte seine Oberschenkelblessur erstaunlich schnell überstanden, spielte beim 0:0 in Freiburg sogar wieder eine Halbzeit und hat auch dies gut weggesteckt.

"Wir haben Johnny zurück, das ist auch gut für unser Gefühl", sagte Henriksen. Der Angreifer sei "vielleicht nicht bei 100 Prozent, aber bei 99." Verzichten muss der 49-Jährige nur auf die verletzten Abwehrspieler Moritz Jenz und Andreas Hanche-Olsen.