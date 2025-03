Mainzer Nadiem Amiri: "Ich hoffe, dass aller guten Dinge drei sind"

Mainz 05 spiel am Sonntag gegen den BVB. Für die Mainzer geht es um die Teilnahme an der Champions League. Nadiem Amiri zeigt sich zuversichtlich.

Nadiem Amiri sitzt mit strahlendem Lächeln in der Medienrunde in Mainz. Erst am Wochenende durfte er im Viertelfinale der UEFA Nations League gegen Italien gleich zweimal antreten. Das waren seine ersten Länderspiele seit fünf Jahren. Im Hinspiel am vergangenen Freitag in Mailand haben es mit ihm und Jonathan Burkhardt gleich zwei Mainzer in die Startaufstellung des DFB geschafft. Die Zuneigung der Mainzer Fans spürt der Mittelfeldmann auch im DFB-Trikot: "Wahnsinn, es erfüllt mich mit Stolz und purer Dankbarkeit, was wir hier für eine Liebe bekommen. Aber die kam nicht von irgendwo. Wir haben ja auch Gas gegeben und liefern ab und zahlen es den Fans zurück. Es ist für beide Seiten eine super Geschichte."

Gute Erinnerungen an Dortmund

An die Euphorie und Stimmung vom Wochenende erinnert er sich gerne zurück, Amiris Fokus liegt aber schon beim nächsten Bundesligaspiel. Am Sonntag geht es erneut nach Dortmund, dort warten Nationalmannschaftskollegen Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi auf ein Wiedersehen, aber Amiri verspricht: "So einfach geben wir die drei Punkte nicht her." Das weiß auch der BVB: In den letzten vier Bundesligaspielen holte Dortmund nur zwei Punkte gegen die Mainzer – am letzten Bundesligaspieltag im Mai 2023 kam Dortmund gegen Mainz 05 nicht über ein 2:2 hinaus.

Die Mainzer hingegen sind richtig gut in Form. In den vergangenen fünf Spielen konnte man vier Siege und ein Unentschieden einfahren. Aktuell steht man auf Platz 3 in der Tabelle. Sollte das Team von Bo Henriksen die Form halten können, wäre das die erfolgreichste Saison in der Geschichte von Mainz 05. Seitdem Amiri bei Mainz 05 spielt, konnten die Rheinhessen sechs Punkte aus zwei Spielen gegen Dortmund holen. Amiri: "Ich hoffe, dass alle guten Dinge drei sind."

Nimmt sich die Konkurrenz gegenseitig die Punkte weg?

Die Konkurrenz hat ebenfalls schwere Spiele vor sich. Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart, während sich Leipzig und Borussia Mönchengladbach duellieren. Bei einem Sieg gegen Dortmund könnte Mainz 05 vom Spielplan profitieren und einen großen Schritt in Richtung Champions League machen.