Nach dem rauschenden Rosenmontagsumzug herrscht bei Mainz 05 keine Katerstimmung. Im Gegenteil. Der "Karnevalsverein" ist sportlich erfolgreich, auch weil Mittelfeldspieler Nadiem Amiri mal durchschlafen konnte.

Beim Zug durch die Innenstadt wurde das Team um Trainer Bo Henricksen auf dem Mainz-05-Wagen gefeiert. Ein Gefühl, dass die Mainzer aus den Stadien kennen. Mit dem Sieg beim RB Leipzig am vergangenen Wochenende hat sich Mainz 05 auf Platz vier der Tabelle und damit auf einen Champions League-Platz gespielt.

Allen Grund zum Feiern hat Mainz 05. Zum Rosenmontag steht man mit 9 Punkten aus den letzten 3 Spielen auf Platz 4 in der Bundesligatabelle. SWR

Voller Fokus auf die Saison

Am Faschingsdienstag hieß es aber wieder: Zurück an die Arbeit, denn die nächsten Topspiele lassen nicht lange auf sich warten. Mit Borussia Mönchengladbach, Freiburg und dem BVB warten in den nächsten drei Bundesligaspielen fordernde Gegner auf die Mainzer. Mittelfeldspieler Nadiem Amiri weiß genau: "Auf dem Boden zu bleiben ist ganz wichtig. Fokussiert zu bleiben, weiter jeden Tag hart zu arbeiten. Wir wissen, es kann auch in jede Richtung gehen. Sowohl nach oben als auch nach unten. Wir haben noch gar nichts erreicht", so der Mittelfeldspieler im Interview mit SWR Sport.

Ausgelassene Stimmung bei Mainz 05

Die Ziele hat man ernst im Blick, den Spaß am Spiel hat hier aber niemand verloren. Gute Stimmung im Training, bei bestem Wetter wird auch mal gescherzt. Das bestätigt auch Amiri: "Die Momentaufnahme ist schön, man guckt gerne auf die Tabelle. Wir freuen uns, wir haben Spaß und wir probieren uns weiterhin zu belohnen." Auf die Frage, wie die Stimmung im Team sei, heißt es breit grinsend: "Überragend".

Ausgeschlafen zum Sieg

Nach dem Spiel gegen RB Leipzig vergangene Woche bedankte sich Amiri bei seiner Frau. Mit zwei Kindern zu Hause sei es nicht immer möglich, auszuschlafen. Deshalb soll sie ihm erlaubt haben, zwei Tage vor dem Spiel im Mannschaftshotel in Mainz übernachten zu dürfen. Die Taktik ging auf, der ausgeschlafene Amiri konnte beim 2:1-Sieg ein Tor und eine Vorlage beisteuern. Ob das gegen Gladbach wieder so gehandhabt wird, lässt er offen. Amiri wolle nicht zu viel verraten.

Henriksen: "Familie ist das Wichtigste"

Auch Mainz-05-Trainer Bo Henriksen wollte sich nicht konkret dazu äußern, ob der zweifache Familienvater nun vor jedem Spiel eine ruhige Nacht verbringen könne. Er hoffe, sagte Henriksen mit einem Augenzwinkern und seinem typischen Strahlen im Gesicht, dass Amiri die vergangenen drei Tage im Hotel geschlafen hätte. Die Familie sei das Wichtigste. Amiri sei so gut drauf, er würde schon die richtige Balance finden.

Keine "Totalidioten" in Mainz wegen möglicher Champions League

Henriksen selbst hat keine schlaflosen Nächte, wenn er sich die Tabelle anschaut und sieht, dass Mainz 05 in der kommenden Saison in der Champions League spielen könnte: "Wir wissen, dass es normalerweise unrealistisch ist, dass wir in die Champions League kommen. Wir sind keine totalen Idioten. Wichtig ist aber, dass wir immer unser Bestes geben. Dann bin ich zufrieden."