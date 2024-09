per Mail teilen

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der SC Sand die Überraschung gegen Bayern München verpasst. Gegen den Topfavoriten unterlag der Zweitligist vor heimischem Publikum mit 0:6.

Nach dem Bundesliga-Abstieg 2022 war das Pokalspiel gegen die Bayern-Frauen für den SC Sand die Rückkehr auf die große Fußball-Bühne. In der Adams Arena im Willstätter Ortsteil Sand hatte der Underdog dem Deutschen Meister im Zweitrundenmatch allerdings wenig entgegenzusetzen und verlor deutlich mit 0:6.

Ex-SC-Spielerin Damnjanovic trifft zur frühen Führung

Die Münchnerinnen waren dabei von Beginn an das spielbestimmende Team und gingen bereits nach sieben Minuten durch Jovana Damnjanovic in Führung. Damnjanovic spielte von 2015 bis 2017 selbst noch in Sand und war beim Sensationssieg der Badenerinnen gegen Bayern im Pokal-Halbfinale 2016 mit dabei. Dieses Mal blieb die Überraschung aber aus: Nach der frühen Führung erhöhte Georgia Stanway für den FCB nach 26 Minuten auf 2:0. Der Underdog spielte engagiert, kam aber zu keinen nennenswerten Torchancen.

Auch im zweiten Durchgang hatte das Team von Trainer Alexander Fischinger dem Topfavoriten wenig entgegenzusetzen. Bayern spielte weiter befreit auf und Linda Dallmann traf aus rund 20 Metern sehenswert in den Winkel zum zwischenzeitlichen 3:0 (58.). In der 69. Minute erhöhte die eingewechselte Nationalspielerin Giulia Gwinn nach einer Flanke von Glodis Viggosdottir auf 4:0.

Der SC Sand will zurück in die Bundesliga!

Auch nach der deutlichen Führung ließ der Deutsche Meister nicht nach, agierte mit viel Spielfreude und sorgte durch die Tore von Julia Zigiotti Olme (72.) und Nationalstürmerin Lea Schüller (89.) für den 6:0-Endstand und das Zweitrunden-Aus für den SC Sand.

Karlsruher SC unterliegt Bayer Leverkusen

Ebenfalls Schluss in der zweiten Runde ist für den Karlsruher SC. Gegen Bayer Leverkusen unterlagen die Badenerinnen mit 0:2. Die Treffer für die Werkself erzielten Kristin Kögel (24.) und Neele Beck mit einem Eigentor (72.).