Der Ortenauer Zweitligist SC Sand empfängt im DFB-Pokal Bayern München. Der Underdog will den Meister ärgern und geht die doppelte Herausforderung mit Teamgeist an.

Die ganze Mannschaft saß gebannt im Büro des SC Sand, als die Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals übertragen wurde. "Als dann feststand, dass wir gegen Bayern spielen, sind wir vor Freude von den Stühlen gesprungen", erinnert sich Stürmerin Leonie Kreil lachend.

Nach dem Abstieg aus der Frauen-Bundesliga 2022 kehrt der Dorfklub aus dem Ortenaukreis am Sonntag (14 Uhr) auf die große Bühne zurück - wenn auch als Außenseiter. "Wir haben richtig Bock, Bayern zu ärgern und in diesem Spiel alles zu geben", so Kreil.

Die Vorfreude ist riesig – und für Trainer Alexander Fischinger seitdem kaum zu bändigen. Die Vorbereitung auf das Spiel? "Es war die einfachste seit langem", so Fischinger.

Teamgeist als Schlüssel

Niemand musste motiviert werden – im Gegenteil. “Wir müssen eher aufpassen, dass sich die Mädels auch mal eine Pause gönnen und sich keiner verletzt, weil alle so heiß auf das Spiel sind."

Für Kreil eine Selbstverständlichkeit. "Nur weil der Deutsche Meister kommt, stecken wir nicht den Kopf in den Sand." Sie setzt auf den Teamgeist in Sand. "Er ist unsere größte Stärke. Wir harmonieren, das ist auf dem Platz manchmal wichtiger als technische und taktische Qualitäten der Einzelspielerinnen."

Kleines Dorf ganz groß

Für den kleinen Zweitligisten wird das Duell jedoch nicht nur eine sportliche, sondern auch eine logistische Herausforderung. Seither kannte man in dem Willstätter Ortsteil nur die Tageskasse. Nach dem großen Andrang der Fans hat der Dorfklub nun zum ersten Mal einen Online-Ticketverkauf eingerichtet.

Bisher wurden bereits über tausend Tickets verkauft, weiter werden 500 Gäste aus München erwartet. Die Adams Arena fasst 2.500 Zuschauer und bietet damit genug Platz für alle Einwohner des Ortsteils Sand. Vor dem Stadion soll eine Fanzone mit Unterhaltung und Tombola aufgebaut werden.

"Das alles in zweieinhalb Wochen zu stemmen, ist für einen kleinen Verein wie uns eine riesige Aufgabe." Fischinger berichtet lachend: "Unser Präsident Gerald Jungmann hat seit zwei Wochen nicht mehr geschlafen." Tag und Nacht sei er mit dem Team aus Mitarbeitern und vielen Helfern auf den Beinen, um alles zu bewerkstelligen.

Der Sensationssieg ist dem SC Sand schon einmal geglückt

Gegen die Meisterinnen aus München ist der SC Sand der klare Underdog, doch einmal hat der SC in genau dieser Partie bereits Geschichte geschrieben: Im Pokalhalbfinale 2016 kickte der SC Sand den damaligen Deutschen Meister mit einem 2:1-Heimsieg aus dem Turnier.

"Das war eine riesen Sensation", an die sich Fischinger immer noch gerne erinnert. Trotzdem bleibt er realistisch. Die Situation sei damals eine andere gewesen, der SC Sand hatte selbst noch in der ersten Liga gekickt

"In den acht Jahren seitdem ging die Schere noch viel weiter auseinander. Wir sind mittlerweile Zweitligist, und zu Bayern haben wir einen Abstand wie die Erde zum Mond", so Fischinger. Trotzdem würde man nicht antreten, um haushoch zu verlieren.

Ex-Sand-Spielerin schießt jetzt Tore für Bayern

Eine Spielerin, die an dem Sensationssieg 2016 maßgeblich beteiligt war, wird auch am Sonntag wieder auf dem Feld stehen. Allerdings geht die frühere SC-Sand-Spielerin Jovana Damnjanović mittlerweile für Bayern München auf Torejagd.

"Ich durfte Jovana zwei Jahre lang trainieren und sie war eine absolute Ausnahme Spielerin." Von 2015 bis 2017 absolvierte Damnjanović 32 Ligaspiele für den SC und seitdem 94 für den FC Bayern. "Ihre Karriere war damals schon abzusehen und ist absolut verdient", so Fischinger.

Noch heute sei er mit Damnjanović gut befreundet und im Kontakt. "Aber Jovana weiß: Wenn sie am Sonntag nach Sand kommt, gelten andere Gesetze."

Trainer Fischinger will um den Aufstieg spielen

Das Spiel gegen die Bayern wird das erste Highlight einer Saison, die für den SC Sand nach den zweiten Spieltag noch viel bereithält. Nach einigen Personalwechseln im Sommer zeigt sich das Team ambitioniert: "Es gibt sechs bis sieben Mannschaften, die um den Aufstieg spielen wollen, und ich will uns dazu zählen", erklärt Trainer Fischinger.

Der SC Sand will zurück in die Bundesliga!

Nach dem verlorenen Auftaktspiel gegen den FSV Gütersloh hat die Mannschaft am zweiten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach ihre Klasse gezeigt. Und mit dem deutlichen 6:2-Heimsieg wurde auch nochmal kräftig die Werbetrommel für das anstehende Pokalspiel gerührt.

Fischinger sieht viel Potenzial in seinem neuen Kader: "Die Spielerinnen, die geblieben sind, sind aus Überzeugung geblieben, und die Neuzugänge passen unglaublich gut dazu. Wir haben eine harmonische Truppe, und es macht enorm Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten."