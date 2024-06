Die Metzgerei von Dorothe aus Rudersberg wurde durch das Hochwasser der vergangenen Tage betroffen. Sie und weitere Anwohner berichten von ihrer Nachbarschaftshilfe.

Wir helfen alle zusammen – auch alle Geschäftsleute. Die dreckigen Sachen werden alle zum Nachbarn, zum Bäcker gebracht und werden dort gespült. So hilft jeder jedem.

Helfende im Hochwasser

Den Rems-Murr-Kreis hat das Hochwasser unter anderem besonders stark getroffen. Viele Geschäfte müssen komplett geräumt werden. Doch die Hilfsbereitschaft ist groß und viele Betroffene helfen sich auch gegenseitig. „Wir haben unglaublich viele Helfer. Wir mussten sogar schon welche abweisen und haben sie dann weitergeschickt für andere, die mehr Hilfe brauchen. Wir haben wirklich sehr viel Hilfe erfahren: Von fremden Leuten, von Mitarbeitern, deren Familien, von Freunden, Bekannten. Also es ist überwältigend”, erzählt Dorothe. Einer dieser freiwilligen Helfer in Rudersberg ist Jürgen. Seine Motivation: „Ich weiß, wie es ist, wenn man so ein Unglück hat. Da ist man froh, wenn Freunde da sind, die helfen.”

Uns haben Freunde geholfen. Wir haben gesagt, die Feuerwehr soll lieber jemandem helfen, der es mehr braucht.

Die Nachbarschaft hilft sich gegenseitig beim Aufräumen und Putzen

Wilfried ist Ortsvorsteher in Steinenberg. Er ist stolz auf die Leistung der Helfenden: „Hier in Steinberg redet man nicht nur Dinge zu tun, sondern wir greifen auch an. Und das merkt man jetzt hier. Tolle Unterstützung der Nachbarschaft: Notstromaggregate sind besonders geworden, Pumpen sind besorgt worden. In jedem Haus sind Helferinnen und Helfer.”