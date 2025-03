per Mail teilen

Lars aus Nattheim wagt mit seiner Familie das Abenteuer „Schottland“. Auf einer Insel im Atlantik wartet die Austernzucht seines Schwiegervaters. Doch zweieinhalb Fährstunden vom Festland tickt das Leben anders.

Hätte ich die Sandy nie getroffen, wäre ich jetzt immer noch Polizist.

Lieber Austernfarmer als Metzger oder Polizist

Lars soll eigentlich die elterliche Metzgerei im baden-württembergischen Nattheim übernehmen. Doch aus dem Plan wird nichts. Der Metzgermeister geht als Zeitsoldat zur Marine, lernt auf Sylt Schiffskoch, wird Polizist in München. Nach der Trennung von der Mutter seiner Kinder leben die beiden bei ihr, was Lars schwer belastet und in eine Krise stürzt. Als Polizist erlebt er immer mehr Anfeindungen – und wird beinahe von einem wütenden Autofahrer überfahren. Der leidenschaftliche Eisschwimmer hat das Stadtleben satt. Dann lernt er bei einem Schwimmwettkampf Sandy kennen. Sie heiraten auf der einsamen schottischen Insel, auf der Sandys Eltern leben. Die beiden erwarten ein Baby.

Sein Platz ist diese schottische Insel

Sein Schwiegervater sucht schon länger einen Nachfolger für seine Austernzucht. Irgendwann wird Lars klar, dass dort auf der Insel sein Platz ist. Sein eigener Vater ist früh gestorben, bis heute hat Lars das Gefühl, ihm wichtige Fragen nicht gestellt zu haben. Nun will er alles von seinem Schwiegervater lernen und in die Austernzucht einsteigen.