Corinna Jähn

Hello! Ich bin Corinna und Teil vom SWR Heimat-Team in Stuttgart.✨

Ursprünglich komme ich aus einem Dorf aus der Nähe von Rottweil – der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Für mein Studium bin ich nach Stuttgart gezogen und lebe mittlerweile seit 2018 in der Stadt. Ich muss gestehen: Mir gefällt das Stadtleben besser als das Leben auf dem Dorf. Ich schlendre gerne in Stuttgart durch die Straßen und entdecke neue Läden und Cafés.



Auch in meinem Privatleben bin ich Feuer und Flamme für die Geschichte von meinen Mitmenschen. Ich würde mich als eine sehr gute Zuhörerin bezeichnen, die gerne die alten Domian-Folgen auf YouTube (nach)hört – obwohl ich, als Gen Z definitiv nicht zu der Generation gehöre.

#0711 #Stuttgart #Rottweil #StadtVsDorf #Colorful #Crafty #TwinningIsWinning #Mutausbruch #TrueCrimeAddict #TikTok

Instagram: @corinski_j