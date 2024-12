Stadt vs. Land: Luna wandert zu ihrem neuen Zuhause mit ihren Pferden

Luna lebt in der Stadt und beschließt, raus aufs Land zu ziehen. Dabei gestaltet sie ihren Umzug abenteuerlich – sie wandert mit ihren Pferden 214 Kilometer zum neuen Zuhause.

Ich war jetzt wirklich lange in der Stadt, ich bin hier verwurzelt. Es ist für mich auch so symbolisch, dass wir jetzt gehen. Aber wir gehen zu Fuß. Dieser Wandel darf langsam passieren. Für mich ist es auch eine coole Gelegenheit, ein Abenteuer zu erleben.

WG-Zimmer auf einem Schwarzwaldhof

Luna wohnt am Stadtrand von Karlsruhe in einer 5er-WG zusammen mit Hund Nemo. Und sie hat zwei Pferde: Quaisir (4) und Valyr (13). Zusammen mit ihren Tieren will sie von der Stadt aufs Land ziehen, dafür gibt sie ihren Job als Schreinerin im Badischen Staatstheater auf. Im Schwarzwald hat sie sich auf eine Hof-WG beworben. Nach der Besichtigung ist Luna begeistert: „Unser Ziel ist es, aus dem Hof einen Ort zu machen, an dem Mensch, Natur und Tier gemütlich miteinander leben können.”

Die Sehnsucht, näher an den Pferden zu sein – da es doch auch eine Familie ist, die man nahe an sich haben will – ist schon ganz lange da. Ich habe schon lange den Traum, mein Küchenfenster aufzumachen und da steht mein Pferd Valyr. Und ich gebe ihm eine Karotte oder so. Das ist schon lange in meinem Hinterkopf und jetzt ist es Zeit, das umzusetzen. Luna liebt ihre Tiere.

Einsamkeit in der Stadt

Der Grund für ihren Umzug? Ihr Arbeitsplatz, ihr Wohnort und die Koppel, auf der ihre Pferde stehen, sind viele Kilometer weit auseinander. Und sie hat Angst vor Einsamkeit. „Wenn ich mit den Pferden im Wald allein auf einer Wiese campe, fühle ich mich nicht einsam. Da bin ich allein und es ist alles gut. Wenn ich aber in der WG bin und alle hocken für sich allein in ihrem Zimmer, dann fühle ich mich einsam.” Luna verbringt jede freie Minute mit ihren Tieren, daher steht für sie fest: „Mein Lieblingshobby mit meinen Pferden ist Wandern und Wanderreiten. Der Hof ist auf der anderen Seite des Schwarzwalds – das ist doch klar, dass wir dahinwandern.”

Wanderung mit Pferden durch den gesamten Schwarzwald

Luna plant eine elftägige Wanderung quer durch den Schwarzwald: 214 Kilometer lang und mit 7.000 Höhenmetern. Am Hof angekommen plant sie ihre weitere Zukunft. „Ich bin Schreinerin von Herzen und freue mich auch wieder nur das zu machen. Das ist der Traum: Meine eigene, geile Holzwerkstatt unter meinem Dach zu haben und da immer reingehen zu können und Sachen zu bauen. Da freue ich mich extrem drauf.“

Raus aufs Land: Abenteuer Land-WG – Gemeinschaft mit Pferdestall gesucht

Mehr über Luna und wie ihre Wanderung verläuft, erfährst du in der ARD-Mediathek bei „Raus aufs Land” .