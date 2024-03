Flo aus Stuttgart trägt High Heels. Warum er das Leben auf hohen Absätzen liebt und was seine Freundin dazu sagt, hat er uns erzählt.

Ich habe die High Heels erst nur im stillen Kämmerchen getragen und mir überlegt: Wo kann ich hingehen, wo mich keiner kennt? Mit der Zeit wurde das immer zermürbender, weil man ja schon Bock hat, sich so zu auszuleben, wie man sich wohlfühlt.

Vom stillen Kämmerlein raus auf die Straße

Zwei Jahre lang trägt Flo seine High Heels nur in den eigenen vier Wänden, experimentiert mit verschiedenen Absätzen, Höhen und Formen. „Ich bin ursprünglich gar nicht auf die Idee gekommen, damit wirklich auch vor die Tür zu gehen.”

Angst und Vorurteile

Schließlich entdeckt er ein Internet-Forum, in dem andere Männer davon erzählen, wie es ist, mit hohen Schuhen in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. „Man stellt sich alle möglichen Szenarien vor, wie die Leute darauf reagieren oder ob man eventuell auch Bekannte trifft, die dann plötzlich denken, ich hätte einen an der Klatsche oder die dann die Freundschaft aufkündigen.” Nichts davon ist am Ende der Fall: „Es war eher umgekehrt. Manche mussten so ein bisschen selbst damit klarkommen: Wie reagiere ich jetzt darauf? Warum reagiere ich so? Manchen war das auch völlig egal. Und wiederum andere fanden das total cool, dass ich mein Ding durchziehe.”

High Heels im Alltag

Mittlerweile sind die hohen Hacken für Flo im Alltag nicht mehr wegzudenken. Nur bei seiner Arbeit als Maschinenbauingenieur verzichtet er – zwangsweise – auf die Absätze. „Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, habe dann im Büro flache Schuhe in einem kleinen Schließfach. Ab und zu braucht es halt auch Sicherheitsschuhe oder wenn man die weiten Wege im Büro laufen muss, sind die High Heels auch ein bisschen ungeschickt.”

Trag, was du willst!

Auch beim Dating war seine Schuhwahl Thema: „Für mich war klar: Ich muss von Anfang an mit offenen Karten spielen. Im Nachhinein da ein Fass aufzumachen, würde die Frau vielleicht furchtbar schocken. Bei mir stehen ja nicht nur ein paar High Heels rum, sondern ein paar mehr. Deswegen war es für mich wichtig, nichts zu verstecken.”

Die Offenheit hat sich ausgezahlt: Florian hat seine große Liebe, Doreen, gefunden.