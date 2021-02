per Mail teilen

Der russische Impfstoff Sputnik hat laut einer Studie des Fachmagazins "Lancet" eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Russland war damals sehr früh mit Erfolgsmeldungen über einen wirksamen Impfstoff – der Rest der Welt aber aufgrund der geringen Datenlage eher skeptisch. Wie verlässlich ist die Einschätzung?

Die Studie wurde im Fachmagazin "Lancet" veröffentlicht. Das ist eines der weltweit angesehensten Fachmagazine. Wir können davon ausgehen, dass die Daten genau geprüft wurden. Auch unabhängige Experten sehen damit die Wirksamkeit des Impfstoffs bestätigt.

In Russland ist der Impfstoff bereits im Einsatz. Schon im Sommer 2020 hatte das Land das Vakzin für das Personal im Gesundheitswesen zugelassen. Mittlerweile wird der Impfstoff in mehr als 15 Ländern gegen Covid-19 eingesetzt – hauptsächlich in Länder, die Russland auch politisch wohlgesonnen sind, wie der Iran und Ungarn.

Was ist Sputnik V für ein Impfstoff und wie funktioniert er?

Der Impfstoff Sputnik V ist ein Vektorimpfstoff. Er funktioniert also wie der in der EU zugelassene Impfstoff von AstraZeneca. Dabei wird mittels eines harmlosen Erkältungsvirus ein Stück Corona-Erbgut in die Zelle gebracht. Die Zelle produziert daraufhin einen kleinen Teil des Coronavirus, das sogenannte Spike-Protein. Das Immunsystem erkennt dieses Protein und bildet Antikörper dagegen.

Sputnik V ist ein Vektorimpfstoff und funktioniert damit wie der Impfstoff von AstraZeneca.

Kommt es dann zu einer Infektion mit dem echten Coronavirus, ist das Immunsystem vorbereitet und kann das Virus abwehren. Die Wirkungsweise ist ähnlich, wie die der mRNA-Impfstoffe, die in Deutschland schon verimpft werden, aber es gibt doch Unterschiede. Es ist wichtig, dass unterschiedliche Impfstoffe produziert werden. So ist es unwahrscheinlicher, dass das Virus selbst Abwehrmechanismen gegen die Impfstoffe entwickelt.

Wird der russische Impfstoff in Deutschland zugelassen?

Das russische Gamaleja-Institut, welches den Impfstoff entwickelt hat, hat bereits Anfang Januar bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA einen Zulassungsantrag eingereicht. Das Institut ist mit einem Pharmaunternehmen aus Deutschland im Gespräch – der IDT Biologika aus Dessau, Sachsen-Anhalt. IDT soll den Impfstoff im Auftrag produzieren.

Der Pharmahersteller IDA Biologika könnte möglicherweise ein Kooperationspartner für die Impfstoff-Produktion werden.

In Europa herrscht insgesamt noch ziemliches Schweigen zu dem Impfstoff. Weder die EMA noch das Bundesgesundheitsministerium noch IDT noch das Paul-Ehrlich-Institut, äußern sich öffentlich dazu. Das zeugt mindestens von einer Skepsis, die eben doch zu dem mit staatlichen Mitteln finanzierten Impfstoff.