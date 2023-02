per Mail teilen

Reporterin in der Redaktion SWR Wissen aktuell

Vinetta Richter wurde in Nordrhein-Westfalen geboren und ist in Bayern aufgewachsen. Für das Studium ging es dann nach Freiburg ins SWR Sendegebiet. Dort arbeitete sie für einige Jahre in der studentischen journalistischen Redaktion uniCROSS, während sie Politikwissenschaft und Spanisch studierte. Nach einem Praktikum 2021 wurde sie freie Mitarbeiterin der Redaktion SWR Wissen aktuell.

Sie interessiert sich für alle möglichen Themen und findet es spannend immer wieder Neues zu lernen und zu vermitteln. Am meisten interessiert sie sich für Archäologie, Psychologie und Biologie. Aber grundsätzlich kann sie sich für fast alles begeistern.

