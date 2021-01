Mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff wird in der EU bereits geimpft. Nun könnte als zweiter Impfstoff ein Produkt des US-Pharmakonzerns Moderna zugelassen werden. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna im Vergleich.

In der Europäischen Union werden nach und nach mehr Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Imago imago images / Jens Schicke

Biontech/Pfizer und Moderna mit der mRNA Methode

Beide Impfstoffe sind mRNA-basierte Impfstoffe und haben damit dasselbe Wirkprinzip. Eine Art Bauanleitung wird gespritzt, die sogenannte mRNA. Dieses Molekül übermittelt den Körperzellen die Nachricht, dass sie mit der Produktion eines bestimmten Teils des Coronovirus, des sogenannten Spike-Proteins, beginnen sollen. An diesem Virusbauteil kann das Immunsystem anschließend trainieren, Abwehrstoffe gegen das komplette Virus bilden. Kommt es zu einer Infektion mit Sars-CoV-2, ist das Immunsystem vorbereitet. Es erkennt das Virus und die Krankheit Covid-19 bricht nur noch in seltenen Fällen aus.

Impfstoffe haben eine ähnliche Wirksamkeit

Sowohl das Biontech-Vakzin als auch der Impfstoff des US-Hersteller, reduzieren die Wahrscheinlichkeit an Covid-19 zu erkranken. Das Mainzer Unternehmen Biontech liegt bei 95-prozentigem Immunschutz nach der zweiten Impfung, Moderna bei 94 Prozent. Der Abstand zwischen den zwei Impfungen beträgt bei Biontech drei Wochen, bei Moderna sind es vier. Die Impfstoffe verhindern aber nicht, dass man das Virus aufnimmt und an andere Personen weitergibt.

Der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Moderna ist der zweite, der in der EU zugelassen wird. Imago imago images / UPI Photo

Vorteile des Moderna-Impfstoffs

m-RNA-Impfstoffe müssen extrem kalt gelagert werden – und da besteht ein interessanter Unterschied zwischen den beiden Herstellern. Die Lagerung der Moderna-Impfdosen ist mehrere Monate bei minus 20 Grad in einer normalen Gefriertruhe möglich. Biontech benötigt dagegen minus 70 Grad und eine spezielle Kühltechnik.

Ist der Impfstoff einmal aufgetaut, kann der des Mainzer Pharmaunternehmens bei Kühlschranktemperatur ungefähr fünf Tage aufbewahrt werden – das neue Moderna-Präparat dagegen 30 Tage. Was die Lagerung betrifft, ist der Impfstoff des US-Konzerns deutlich unempfindlicher. Das könnte ihm weltweit bessere Einsatzmöglichkeiten eröffnen.

In den Moderna-Impffläschchen ist der Impfstoff bereits fertig verwendbar abgefüllt. Bei Biontech muss das Serum vor dem Spritzen noch verdünnt werden – das kann eine Fehlerquelle sein.

Imago imago images / ULMER Pressebildagentur

Was die Kosten betrifft gibt es unterschiedliche Angaben. Sowohl Biontech als auch Moderna liegen in einer Größenordnung von ca. 15 Euro pro Impfdosis. In Großbritannien wird bereits der Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens Astra Zeneca verimpft. Dabei handelt es sich aber nicht um einen mRNA-Impfstoff, sondern ein auf sozusagen traditionelle Weise hergestelltes Produkt. Es ist mit ca. 2 Euro weitaus günstiger im Einkauf, unempfindlicher bezüglich seiner Lagerung, aber eben auch etwas weniger wirksam. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich der Impfstoffmarkt in den nächsten Monaten entwickelt und jedes Produkt seine Nische findet.