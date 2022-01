Novavax-Impfstoff für Mitte Februar angekündigt

In Deutschland ist die Hoffnung groß, dass sich mit der Zulassung des Proteinimpfstoffes von Novavax zahlreiche Ungeimpfte von der Schutzimpfung gegen Corona überzeugen lassen. Doch wann ist es so weit?

Das Lieferdatum für Novavax steht fest. Die ersten 1,75 Millionen Dosen des Proteinimpfstoff sollen am 21. Februar in Deutschland ankommen, das kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einer Rede vor dem Bundesrat an. Damit verzögert sich die Lieferung um einige Wochen. Zuvor hatten Lauterbach und der Corona-Kristenstabchef Carsten Breuer von einem voraussichtlichen Liefertermin Ende Januar gesprochen.

Der Novavax-Impfstoff basiert auf einer bereits bei Grippeimpfstoffen bewährten Technik. Viele bezeichnen den jetzt von der EMA zur Zulassung empfohlenen Impfstoff von Novavax als "Totimpfstoff". Das ist ziemlich ungenau, denn es ist ein Impfstoff auf Protein-Basis. Was stimmt ist, dass er mit einer anderen Technik arbeitet als die bisher zugelassenen mRNA- und Vektor-Impfstoffe.

Ein weiterer Vorteil des Corona-Impfstoffs Novavax: Er muss nicht so stark gekühlt werden wie beispielsweise die mRNA-basierten Impfstoffe. imago images imago images/Sven Simon

Alle bisher zugelassenen Impfstoffe benutzen zur Abwehr des Coronavirus das stachelige Spike-Protein, dass das Virus umhüllt. Denn das Spike-Protein hilft SARS-CoV-2 an die Zellen des menschlichen Körpers anzudocken. Auch Novavax setzt da an.

Doch die mRNA- und Vektorimpfstoffe schleusen nur den Bauplan für das Spike-Protein ein. Das muss unser Körper zunächst selbst bilden und in der Folge dann Antikörper dagegen entwickeln. Der Impfstoff von Novavax enthält dagegen direkt winzige Nanopartikel des künstlich hergestellten Spike-Proteins, das mit künstlichen Lipid-Nanopartikeln kombiniert wird.

Das für das Coronavirus charakteristische Spike-Protein spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen. imago images imago images/MiS

Allerdings reagiert unser Immunsystem auf den Protein-Impfstoff nicht so stark wie auf die mRNA- und Vektor-Impfstoffe, deshalb wird den Protein-Impfstoffen ein Wirkstoffverstärker zugesetzt. Beim Novavax-Impfstoff sind dies Nanopartikel, die unter anderem aus dem Rindenextrakt des chilenischen Seifenrindenbaumes hergestellt werden.

DIe Nanopartikel, die die Wirkung des Novavax-Vaccins verstärken sollen, werden aus dem Rindenextrakt des chilenischen Seifenrindenbaumes hergestellt. imago images imago/Joann Randles/Cover-Images.com

Nach den bisher bekannten Studiendaten wurde Novavax vor allem gegen die Alphavariante des Corona-Virus getestet. Da war die Wirksamkeit mit etwa 90 Prozent gut. Auch gegen die Delta-Variante soll der Novavax noch ausreichend gut schützen, dann allerdings nur als Dreifachimpfung. In Bezug auf Omikron liegen bisher nur eingeschränkte Beobachtungsdaten vor. Diese deuten aber darauf hin, dass Novavax weniger gut vor dem mutierten Virus schützt als die bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffe. Eine dritte Impfung sechs Monate nach der ersten erhöht allerdings den Schutz vor einer Infektion mit der Omikron-Variante ersten Studien zufolge deutlich. Wie auch die anderen bereits zugelassenen Impfstoffe muss Novavax gegen die Omikron-Variante erst noch richtig angepasst werden.

Erste Studien zeigen, dass auch bei Novavax eine dritte Impfung sinnvoll ist. imago images imago images/VWPics

Generell ist die Impfung mit dem Impfstoff von Novavax in der Studie mit 39.000 Probanden gut vertragen worden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten über übliche Nebenwirkungen, die auch bei den bereits zugelassenen Impfstoffen auftreten, wie zeitweilige Schmerzen an der Einstichstelle sowie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen.

Bisher habe es aber keine Fälle von Blutgerinnseln oder Herzproblemen gegeben, allrdings liegen dazu auch noch zu wenige Daten vor. Deshalb können sehr seltene Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen wie bei den mRNA-Impfstoffen noch nicht ausgeschlossen werden können.

Derzeit gibt es noch wenig Erkenntnisse zu möglichen Nebenwirkungen zum Beispiel auch in Bezug auf ein erhöhtes Risiko für Herzmuskelentzündungen. imago images imago images/bluebay2014

Novavax gilt als Hoffnungsimpfstoff für die ärmeren Länder: Denn der Impfstoff ist gut lagerfähig, muss nur moderat - von 2 bis 8 Grad gekühlt werden und ist offenbar extrem lange haltbar.

Protein- und Totimpfstoffe haben den Nachteil, dass die Wirkverstärker, die sie brauchen, auch Nebenwirkungen auslösen können. Bisher ist dazu aber nichts bekannt.