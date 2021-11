Omikron: Das weiß man über die neue Virusvariante aus Südafrika

In Südafrika wurde eine neue Variante des Coronavirus namens Omikron entdeckt. Sie könnte möglicherweise noch ansteckender als die aktuelle Delta-Variante sein. Wir fassen zusammen, was man aktuell darüber weiß:

Als “Sehr hoch” stuft die WHO das Risiko durch die neue Coronavirusvariante Omikron ein. Die neue Variante soll ansteckender sein und auch bereits Genesene könnten sich mit dieser Variante wieder vermehrt anstecken. Eine schnelle globale Ausbreitung gilt als nicht ausgeschlossen. Doch viel ist bisher nicht über die neue Variante bekannt. Dazu sind weitere Untersuchungen nötig.

Klar ist jedenfalls: Omikron ist bereits bei uns angekommen. In Hessen wurde ein Fall bestätigt, in Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Verdachtsfälle. In Europa haben Belgien, die Niederlande und Großbritannien gleichfalls Fälle gemeldet. Weitere Omikron-Infektionen sind in Israel, Australien und Hongkong registriert worden.

Die Omikron-Virusvariante ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. imago images imago images/Christian Ohde

Das erste Mal nachgewiesen wurde die Variante B.1.1.529 vor kurzem in Botswana. Seitdem scheint sie sich vor allem in Südafrika verbreitet zu haben, besonders viele Fälle wurden in der Provinz Gauteng nachgewiesen.

Bei der Untersuchung von 77 Stichproben in der südafrikanischen Provinz stellte sich heraus, dass alle Infektionen durch die bis dahin unbekannte Variante ausgelöst wurden. Experten gehen davon aus, dass sie die dort zuvor vorherrschende Variante Delta innerhalb von etwa 20 Tagen fast komplett verdrängt hat. Bei Delta dauerte es dagegen ungefähr 4-mal so lang, bis die Variante so weit verbreitet war. Viele Länder, darunter auch Deutschland, schränken jetzt die Einreise aus Südafrika ein, um die Verbreitung der Virusvariante einzudämmen.

Mit Sorge schauen Fachleute vor allem auf die genetischen Veränderungen des Virus. B.1.1.529 weist im Vergleich zum ursprünglichen Virus etwa 50 Mutationen auf – allein auf dem Spike-Protein sind es etwa 30. Das Spike-Protein spielt eine wichtige Rolle, damit das Virus in die menschlichen Zellen eindringen und sie so infizieren kann. Mutationen am Spike-Protein machten bereits die Delta-Variante ansteckender.

Ein weiteres Problem: Durch die aktuell zugelassenen Impfstoffe wird das Immunsystem darauf trainiert, das Spike-Protein zu erkennen. Wenn sich dieses Protein jedoch stark verändert, könnte das die Wirksamkeit der Impfungen reduzieren. Ob die Impfstoffe gegen die neue Variante wirksam ist, ist ungewiss.

Die neue Corona Variante B. 1.1.529 breitet sich von Südafrika auf der Welt aus. imago images IMAGO / Steinach

Die Wissenschaftlerin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichnet die neue Variante als „die besorgniserrendste, die wir je gesehen haben.“

Der Grund: In den letzten Wochen waren die Infektionszahlen in Südafrika auf einem relativ niedrigen Niveau, doch vor allem in der Provinz Gauteng stiegen die Fallzahlen in kurzer Zeit sehr stark an. Durch Sequenzierungen wurde klar: Fast alle Proben aus dieser Region stammten von einer neuen Variante, B.1.1.529 genannt.

Hartmut Hengel, Leiter der Virologie am Uniklinikum Freiburg, nimmt diese Virusvariante sehr ernst, warnt jedoch vor Alarmismus. Offenbar hat sich diese Virusvariante in Südafrika schneller verbreitet als die Delta-Variante. Aber es gibt noch keine wissenschaftliche Publikation zu der Ausbreitung, noch sind diese Einschätzungen sehr vorläufig.

Zur Eindämmung der Omikron-Virusvariante gibt es Reisebeschränkungen aus den betroffenen Gebieten. imago images imago images/Christian Ohde

Wie in Europa war auch in Südafrika die Delta-Variante vorherrschend. Sie gilt als deutlich ansteckender als alle vorherigen Varianten des Coronavirus. Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe „Evolution von Viren und Bakterien“ an der Universität Basel, erklärt, es sei durchaus vorstellbar, dass die Variante sehr übertragbar sei.

Die Variante scheint sich in Südafrika gegen Delta durchzusetzen. Allerdings sind in Südafrika die Fallzahlen derzeit recht niedrig, was die Interpretation erschwert. Unter welchen Bedingungen sich diese Variante schneller überträgt als Delta, ist im Moment nicht klar. Die nächsten Tage werden hier hoffentlich mehr Antworten liefern.

Die Variante sei unerwartet gekommen, die Kombination an Mutationen in ihrem Genom sind laut dem Forscher „bemerkenswert“. Hartmut Hengel, Leiter der Virologie am Uniklinikum Freiburg sagt, man müsse das Virus ernst nehmen. Er betont allerdings auch: "Wir wissen noch sehr wenig. Und nicht alle Virus-Varianten, die von der WHO als „besorgniserregend“ eingestuft worden sind, haben uns in Deutschland schwer zu schaffen gemacht."

Die neue Virusvariante verbreitet sich schneller, sagt der Freiburger Virologe Hartmut Hengel. Uniklinikum Freiburg, Jürgen Brandel

Viele der Omikron-Mutationen kennt man bereits von anderen Varianten. Doch bisher kann noch niemand sicher sagen, was der neue Mutations-Mix für die Verbreitung, die Schwere der Krankheit oder den Immunschutz bedeutet. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe an der Universität Hamburg, glaubt allerdings nicht, dass diese Variante den Impfschutz komplett aushebeln kann:

“Das kann irgendwann passieren, ich sehe es aber als nicht sehr wahrscheinlich jetzt in, sage ich mal, einer überschaubaren Zeit, dass das passiert.”

Einen gewissen Schutz – etwa vor einem schweren Krankheitsverlauf – bieten die Impfstoffe wahrscheinlich auch noch gegen Omikron, so Schmidt-Chanasit.

“Der Booster erhöht diesen Schutz auch nochmal bezüglich der Infektion und genau das ist das was jetzt eigentlich jeder machen sollte.” Auch andere Experten, wie der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin, teilen diese Meinung. Trotzdem prüfen bereits alle Hersteller eines in der EU zugelassenen Impfstoffs, ob eine Anpassung an die neue Variante nötig ist. Moderna und Novavax haben bereits nach eigenen Angaben zeitgleich damit begonnen, einen extra an Omikron angepassten Impfstoffs zu entwickeln.

Wichtig sei jetzt, bei der Impfkampagne nicht nachzulassen, so Hartmut Hengel, Leiter der Virologie am Uniklinikum Freiburg. Auch andere Experten fordern neben der genauen Beobachtung der Ausbreitung des Virus weitere Anstrengungen, um die Impfquote deutlich zu heben.

In den kommenden Wochen gibt der Impfstoffhersteller BioNTech bekannt, ob sein Impfstoff auch gegen die südafrikanische Virusvariante wirkt. imago images IMAGO / Laci Perenyi

Denn während bisher die Impfungen mit den zugelassenen Covid-19-Impfstoffen der ersten Generation gegen die bekannten Varianten wirkten, fürchten Experten nun, dass Omikron möglicherweise den Abwehrwall überwinden kann. Zumindest hat die neue Variante Mutationen an mehreren dafür entscheidenden Stellen.

Wie schnell kann ein neuer und variantenangepasster Impfstoff entwickelt werden?

In den letzten Monaten haben Biontech, Moderna und Astra Zeneca im Labor bereits geübt, wie sie ihre Impfstoffe an Varianten wie Beta und Delta anpassen können. Biontech zum Beispiel hat eine Anpassung an die Beta-Variante im Impfstoff vorgenommen und ist damit in der Erprobungsphase II/III.

Nun spielt diese Variante weltweit keine große Rolle im Infektionsgeschehen mehr, doch das Ziel war vor allem, gemeinsam mit den Zulassungsbehörden einen Prozess zu entwickeln, wie solche Anpassungen im Notfall schnell durchgeführt werden können. Der Notfall tritt dann ein, wenn eine Variante auftaucht, die der durch Impfungen ausgelösten Immunantwort tatsächlich vollständig entkommen kann.

Die vorhandenen Impfstoffe schützen wahrscheinlich auch bei der Omikron-Virusvariante vor schweren Verläufen. Dennoch wird bereits untersucht, ob die Impfstoffe angepasst werden müssen. imago images imago images/MiS

Ein Biontech-Sprecher versicherte nun, wenn nötig, dann könne der Impfstoff innerhalb von sechs Wochen gegen die Variante Omikron angepasst werden und die ersten Chargen könnten innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden. Schon im Juni hatten die beiden Unternehmen Biontech/Pfizer erklärt, ihren Impfstoff innerhalb von 100 Tagen auf eine sogenannte „Fluchtvariante“ anpassen und auf den Markt bringen zu können.

Wie schnell kann ein angepasster Impfstoff zugelassen werden?

Die mRNA in den Impfstoffen von Biontech und Moderna oder die Anpassung der Vektorviren bei Astrazeneca kann im Labor in wenigen Wochen verändert werden.

Zur Zeit aber gelten Vorschriften, die für eine Markteinführung erst monatelange klinische Studien voraussetzen.

Schwierig ist dabei auch, die Wirksamkeit der angepassten Impfstoffe in der Bevölkerung zu untersuchen. Denn wenn bereits viele Menschen geimpft oder genesen sind, wird es aufwändig große Teilnehmerzahlen für die Studien zu rekrutieren. Möglicherweise werden daher vor allem Laborwerte zur Bewertung der angepassten Impfstoffe herangezogen.

Eigentlich sollte hier eine kürzere und einfachere Zulassungsprozedur eingeführt werden, um ähnlich wie bei den Grippeimpfstoffen eine Anpassung schnell und kostengünstig möglich zu machen.

Falls sich herausstellt, dass die vorhandenen Impfstoffe tatsächlich nicht oder nur sehr gering gegen Omikron wirken, wird dieser Prozess möglicherweise beschleunigt.

Mit PCR Tests lässt sich die neue Virusvariante feststellen. imago images IMAGO / CTK Photo

Kann die neue Omikron-Variante mit den gängigen Testverfahren nachgewiesen werden?

Die Gesellschaft für Virologie und Immunologie schreibt dazu in einer Adhoc Stellungnahme:

Nach derzeitigem Kenntnisstand können die gängigen PCR-Verfahren zum Nachweis von SARS-CoV-2 auch die Omikron-Variante detektieren. Auch Antigenschnelltests sollten geeignet sein. Wie umfänglich dies gilt, wird derzeit noch überprüft.