Eine invasive Art der Schmeißfliege ist wegen des Klimawandels auch bei uns angekommen. Hier könnte sie die Arbeit bei Mordermittlungen stören. Denn die Fliege frisst Beweise.

In einem ausgelegten Kadaver eines Wisents haben Forschende der Universität Würzburg die Fliegenart Chrysomya albiceps entdeckt. Sie kommt klimabedingt nun auch in Mitteleuropa vor.

Das Problem: Durch ihr Fressverhalten zerstört sie für Forensiker wichtige Beweise in der Aufklärung von Verbrechen.

Forschung mit Kadavern lockt neue Arten an

Mehr als zwei Monate lang beobachteten die Forschenden der Julius-Maximilians-Universität Würzburg den Zerfall eines toten Wisentbullen im tschechischen Šumava-Nationalpark an der bayerischen Ländergrenze. Im Fokus des Projekts "Belassen von Wildtierkadavern in der Landschaft" steht die Artenvielfalt.

Der Wisent ist sehr groß. Sein Kadaver eignet sich gut als Testobjekt für Ökologen, um möglichst viele Arten anzulocken - wie zum Beispiel die invasive Schmeißfliege. IMAGO imagebroker

An Wildtierkadavern bedienen sich Wirbeltiere wie der Wolf, Luchs und Seeadler, die große Masse aber bilden die Insekten. Verschiedene Arten von Käfern und Fliegen ernähren sich von Aas und nutzen Kadaver für die Aufzucht ihrer Larven.

Tatsächlich wurde auf dem Kadaver des europäischen Wisents eine Art entdeckt, mit der man auf über 900 Metern Höhe nicht gerechnet hatte: die Schmeißfliegenart Chrysomya albiceps, die eher in Südeuropa oder den Tropen vorkommt.

Krabbelndes Beweismaterial für die forensische Insektenkunde

Der Insektenbefall auf Leichen kann forensischen Insektenkundigen viele wichtige Hinweise bei einem potentiellen Mordfall liefern. Aquatische Insekten wie die Köcherfliegenlarven können zum Beispiel anzeigen, wie lange eine Leiche im Wasser lag.

Generell verraten Insekten, die an ein bestimmtes Habitat gebunden sind, ob eine Leiche an einem anderen Ort war und bewegt wurde. Ein solcher Habitatsanzeiger ist die Rothalsige Silphe, ein Aaskäfer, der ausschließlich im Wald vorkommt. "Würde man auf dem Acker die Leiche finden, hieße das, dass die Leiche vorher im Wald war und an eine andere Stelle geschafft worden ist”, erklärt von Hoermann weiter.

Auch die Liegezeit einer Leiche kann anhand von Insekten und deren Larven bestimmt werden. Damit lässt sich der Todeszeitpunkt eingrenzen. Indem sich die Insekten von der Leiche ernähren, nehmen sie auch eingenommene Substanzen auf. Das heißt, sogar Gifte können durch Insekten nachgewiesen werden, nachdem sie an der Leiche nicht mehr nachweisbar wären.

Schmeißfliege erschwert Mordaufklärung

Doch die Larven der Schmeißfliege Chrysomya albiceps können für die forensische Insektenkunde zum Problem werden. Anders als andere Fliegenlarven ernährt sich die Chrysomya-Larve nicht nur von Zersetzungsflüssigkeit, sondern sie frisst auch andere Maden. Vieles was forensische Insektenkundige ablesen könnten, wird verfälscht.

Chrysomya-Larven am Wisentkadaver, neun Tage nachdem er ausgelegt wurde. Im dritten Larvenstadium beginnt sie, andere Maden zu fressen. Auf einer Leiche würde sie so wichtige Beweise für die Mordaufklärung zerstören. Dr. Christian von Hoermann, JMU Würzburg

Das verfälschte Bild bedeutet aber kein Aus für die forensische Insektenkunde, entwarnt von Hoermann: "Die Forensiker wissen von der Schmeißfliege. Was sie brauchen, sind sehr detaillierte Karten, wo die Fliege überall vorkommt. In Laborstudien wird ein Korrekturfaktor ermittelt, sodass die Leichenliegezeiten korrigiert werden."

Dass die invasive Schmeißfliege Chrysomya albiceps durch den Klimawandel immer mehr nach Norden vorstößt, heißt also nicht, dass Morde nicht mehr aufgeklärt werden können. Die Kadaver-Forschung leistet ihren Beitrag für die forensische Entomologie.

Forschung geht weiter - weitere Arten erwartet

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Forscher weitere Arten auf dem toten Wisent finden, die es lange nicht mehr oder noch nie in Deutschland gab.

Der Kadaver des Wisents wird im Šumava-Nationalpark belassen, bis die Natur ihn vollständig verarbeitet hat. Der Winter wird für die Kadaver-Ökologen besonders spannend, denn dann werden Kadaver zu einer wichtigen Nahrungsquelle für Wirbeltiere.

Kadaver locken in allerlei seltene oder scheue Arten an, wie hier ein Luchs am Rotwildkadaver im Nationalpark Harz. Aber auch Schmeißfliegen haben hier ein gefundenes Fressen. Andreas Marten / Nationalparkverwaltung Harz

Der Wisent ist in Deutschlands Natur seit über 200 Jahren ausgestorben und deshalb von besonderem Interesse für die Kadaver-Ökologen - aber auch schlicht wegen seiner großen Biomasse. Tiere sehen und riechen den Kadaver besser und es gibt mehr zu fressen beziehungsweise zu zersetzen.

Die Chancen stehen gut, dass der große Kadaver noch viele Arten anlockt. Vielleicht sogar den in Deutschland vom Aussterben bedrohten Aaskäfer Nicrophorus Germanicus, der auf ganz große Kadaver spezialisiert ist oder den scheuen Goldschakal.

Wildtierkadaver - Ein Geschenk für die Biodiversität

Seit große Tiere wie der Wisent in Deutschland nicht mehr vorkommen und totes Wild von Jagd- und Forstbetreibenden aus dem Wald geschafft wird, sind die Arten, die von Aas leben, zurückgegangen. Kadaver-Ökologe von Hoermann spürt den Artenrückgang: "In Wäldern, in denen sehr stark Forstwirtschaft betrieben wird, waren die Zersetzungsraten, also die Zeit, bis ein Kadaver komplett umgearbeitet war, viel länger, weil in dieser Besiedlungskette bestimmte Arten fehlen."

Das Belassen von Kadavern in der Natur ist für die Biodiversität ein Geschenk. Trotzdem ist es nicht zu empfehlen, das verstorbene Haustier oder den verhassten Nachbarn im Wald zu belassen. Es ist verboten, und die Forensik weiß zu viel über die Schmeißfliege Chrysomya albiceps, um als Mörder nicht aufzufliegen.