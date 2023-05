Wir stellen vor: Lilly Zerbst ist Reporterin für SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

SWR Wissen Aktuell Reporterin Lilly Zerbst. SWR

Begeistert von Naturphänomenen studierte Lilly Zerbst Geophysik und Physik in ihrer Heimatstadt Karlsruhe mit Studienaufenthalten in Indonesien, Japan und Chile. Im Anschluss entschied sie sich für ein Masterstudium der Umweltmeteorologie in Italien und Österreich.

Angesichts der Klima- und Coronakrise wurde ihr klar: Selten war das Vertrauen in die Wissenschaft so essenziell wie heute. So erstellte sie zunächst kompakte Erklärvideos zu Klimabegriffen für das Süddeutsche Klimabüro am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Seit einem Praktikum 2021 widmet sie sich als freie Mitarbeitende der Redaktion SWR Wissen Aktuell unter anderem Themen aus der Physik, Umwelt und Gesundheit und verfasst Beiträge zur pandemischen Lage, die es sowohl in den Kanälen des SWR als auch online bei der Tagesschau zu hören und zu lesen gibt. Auch im Bereich Social Media probiert sie sich gerne aus und arbeitete bereits an Beiträgen für Instagram und TikTok.

Beiträge von Lilly Zerbst

Beiträge für tagesschau.de

Beiträge auf Social Media