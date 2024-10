In Deutschland ist erstmals die neue Variante des Mpox-Virus nachgewiesen worden. Das Robert Koch-Institut meldet, die infizierte Person habe sich im Ausland mit der sogenannten Klade 1b Variante infiziert. Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mpox und die ausgerotteten echten Pocken sind nah verwandt, wobei eine Infektion mit Mpox meist milder verläuft. Der eigentlich Wirt des Mpox-Virus sind Nagetiere. Beim Menschen wurden Mpox erstmals in den 70er Jahren identifiziert.

Bei einem weltweiten Ausbruch 2022 haben sich vor allem jüngere Männer angesteckt. Beim jetzigen Ausbruch in Zentralafrika sind allerdings auch vermehrt Frauen und Kinder betroffen.

Das RKI geht auch für die neue Mpox-Variante mit dem Namen Klade 1b nicht von einer erhöhten Gefährdungslage aus. Der erste Fall mit dieser Variante in Europa ist übrigens schon Mitte August in Schweden bestätigt worden.

Dass sich die neue Variante von Mpox auch in Europa verbreitet, damit war gerechnet worden. Denn schon seit 2022 ist das Mpox-Virus in einer anderen Variante in Europa und auch in Deutschland nachgewiesen.

Anders als in Afrika ist in Europa aber bisher niemand am Mpox-Virus gestorben. Allerdings gibt es bei dieser neuen Variante mit der Bezeichnung Klade 1b offenbar häufiger schwerere Krankheitsverläufe und sie soll ansteckender sein.

Aber es gibt wirksame Impfstoffe dagegen und die sind in Europa und den USA auch gut verfügbar. In den am schwersten betroffenen Gebieten in Zentralafrika ist der Impfastoff aber nicht oder nicht in ausreichender Menge verfügbar. Auch deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im August «Gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite» erklärt.

Die aktuelle Virusvariante Klade 1b führt zu Hautausschlag am ganzen Körper. Neben Pusteln, die walnussgroß werden können, gehört auch Fieber zu den typischen Symptomen der Krankheit.

Die für das Mpox-Virus typischen Hautveränderungen entwickeln sich im Verlauf der Erkrankung von Flecken zu Pusteln. Zum Ende verkrusten diese und fallen ab. IMAGO Depositphotos

Mpox grassiert bereits seit den 70er Jahren im Kongo. Die neue Virusvariante löst nun aber schwerere Symptome aus als andere Varianten und ist gerade für Kinder lebensgefährlich. Die afrikanische Gesundheitsbehörde gibt an, dass drei von hundert Infizierten sterben. Damit ist der neue Mpox-Virusstamm der gefährlichste der bisher bekannten Varianten. In Zentralafrika sind im letzten halben Jahr schon über 500 Menschen daran gestorben.

Ein mit Mpox infizierter Junge aus dem Kongo wird behandelt. Für Kinder ist das Virus lebensgefährlich. IMAGO Xinhua

Das Virus überträgt sich durch engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Bläschen, kleinen Wunden oder Schorf von Infizierten. Die Viren gelangen häufig über kleinste Hautverletzungen sowie alle Schleimhäute und möglicherweise auch die Atemwege in den Körper.

Auch Tröpfcheninfektionen können bei engem Kontakt vorkommen. Auch über Kleidung, Bettwäsche, Handtücher oder Essgeschirr, die mit dem Virus verunreinigt sind, kann man sich infizieren. Deshalb sind so viele kleine Kinder betroffen.

Einer englischen Studie zufolge sind Infizierte bereits bis zu vier Tage vor Ausbruch der Symptome ansteckend. Ab Beginn der Symptome sind sie weiter ansteckend, bis diese abgeklungen sind. Das heißt in der Regel zwei bis vier Wochen lang.

Mit Mpox infizierte Menschen werden mit Pockenimpfstoffen behandelt, die den Krankheitsverlauf abmildern. Viele Menschen über 50 haben sowieso einen gewissen Schutz durch die Pockenschutzimpfungen, die sie als Kinder erhalten haben. Heute empfiehlt die deutsche Impfkommission Stiko die Impfung gegen Mpox nur für bestimmte Risikogruppen.

In Deutschland sind Impfstoffe gegen Mpox gut verfügbar. Sie helfen auch, wenn das Virus bereits ausgebrochen ist. IMAGO HalfPoint Images

Beim letzten Ausbruch der Mpox vor zwei Jahren kam es auch zu Infektionen in Europa. Der Ausbruch konnte aber erfolgreich eingedämmt werden. In Deutschland sind 2022 etwa 3800 Mpox-Fälle erfasst worden - so das Robert Koch Institut.

Betroffen waren zu 99 Prozent erwachsene Männer und es ist niemand daran gestorben. Das RKI sieht auch angesichts der neuen Mpox-Variante bisher keine akute Gefährdung für Deutschland. Es prüft aber, ob es neue Empfehlungen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst geben soll.