Was über die Affenpocken bekannt ist

In Europa, aber auch in Nordamerika und Australien mehren sich die Meldungen von Menschen, die an Affenpocken erkrankt sind. Laut WHO sei es jetzt wichtig, Betroffene zu erkennen und medizinisches Personal zu sensibilisieren, damit Infektionsketten durchbrochen werden können.

So äußert sich die Erkrankung Affenpocken Bei dem Wort Pocken haben vor allem älteren gleich die Bilder vor Augen: Menschen mit Pusteln am ganzen Körper. Viele tragen bis heute die Narben der Pockenschutzimpfung auf der Haut. Tatsächlich zeigen Betroffene ähnliche Symptome wie man sie von den echten Pocken kennt, die seit 1980 weltweit als ausgerottet gelten. Ein bis zwei Wochen nach der Ansteckung bekommen Erkrankte meist Fieber, die Lymphknoten schwellen an, und einige Tage später erscheint der typische Bläschen-Ausschlag. Bei Affenpocken meist im Gesicht, an den Händen und Füßen. Die Symptome bei Affenpocken können neben Hautausschlägen und Fieber auch Gliederschmerzen sein. Pressestelle WHO/Nigeria Centre for Disease Control Der Unterschied von Affenpocken und normalen Pocken Die Ähnlichkeit zwischen Affenpocken und den ausgerotteten echten Pocken ist nicht zufällig. Die beiden Erreger sind nah verwandt. Doch die Erkrankungen unterscheiden sich auch: Affenpocken verlaufen meist milder, sie sind nicht so tödlich und auch nicht so leicht übertragbar wie die echten Pocken. Oft klingt die Infektion von selbst wieder ab, die meisten Betroffenen haben keine bleibenden Schäden. Besonders gefährdet sind allerdings Kinder, Schwangere und Menschen mit einem schlechten Allgemeinzustand. Immer wieder Ausbrüche in Zentral- oder Westafrika In der Vergangenheit tauchten Affenpocken ab und zu in Europa oder den USA auf. Auch in Israel gab es einen dokumentierten Fall. Doch die betroffenen Menschen waren zuvor immer in Zentral- oder Westafrika gewesen oder sie hatten Kontakt mit von dort importierten Tieren gehabt. In Zentral- oder Westafrika gibt es immer wieder Ausbrüche von Affenpocken, besonders in Gebieten mit viel Wald. Der Grund: das Virus wird in den meisten Fällen von Tieren auf den Menschen übertragen. So wird das Affenpockenvirus übertragen Dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ist bekannt. Bisher ging man jedoch davon aus, dass die Infektionskette begrenzt seien und irgendwann von allein enden. Das Virus kann laut Robert-Koch-Institut (RKI) von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen übertragen werden, außerdem durch Sexualkontakte und wenn man betroffene Hautstellen oder zum Beispiel infiziertes Verbandsmaterial berührt. Auch in Deutschland wurde das Affenpockenvirus bei einer Person zweifelsfrei nachgewiesen. picture-alliance / Reportdienste /dpa/Bundeswehr Kein Grund zur Panik aber Infektionsketten durchbrechen Dass aktuell so viele Fälle ohne Bezug zu West- oder Zentralafrika bekannt werden, bezeichnen Experten als höchst ungewöhnlich. Ein Grund zur Panik sei das nicht, aber man müsse jetzt ernsthaft darauf reagieren, versuchen Betroffene zu finden und die Infektionsketten zu durchbrechen. Eine gute Nachricht für die älteren Generationen ist, dass die Schutzimpfung gegen die echten Pocken, welche bis 1979 verpflichtend war, wohl auch gegen Affenpocken wirkt. Selbst wenn die Impfung bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegt, soll sie laut Weltgesundheitsorganisation vor schweren Verläufen schützen.