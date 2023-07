Was tun, wenn Vögel die Äpfel am Baum anpicken?

per Mail teilen

Die Vögel haben Durst. Am besten ist es, sie abzulenken. Geben Sie den Vögeln eine Wasserschale, in der sie auch baden können. Daneben stellen Sie eine kleine Obstschale mit schrumpeligen Äpfeln oder sonstigem Obst. Die Vögel werden dann nicht die unreifen Äpfel oder Pfirsiche anpicken, sondern sie gehen dorthin, wo es besonders lecker ist.

Bieten Sie den Vögeln also eine Alternative an wie schwimmen, trinken oder essen – dann lassen die Ihre Pflanzen in Ruhe.