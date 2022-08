Warum fliegt ein Buchfink immer wieder gegen meine Fensterscheibe?

per Mail teilen

Dieser Vogel sieht sein Spiegelbild. In der Fortpflanzungszeit glaubt er, dass er es mit einem Rivalen zu tun hat – und den versucht er zu bekämpfen. Daher wäre es am besten, während der Brutzeit etwas vor diese Stelle zu hängen.

Vögel gehen auch auf Radkappen los

Dieses Verhalten beobachtet man übrigens nicht nur an Fensterscheiben von Gebäuden, sondern auch an geparkten Autos – da gehen die Vögel auf die glänzenden Radkappen los, in denen sie sich ebenfalls spiegeln. Sie kämpfen fast bis zum Umfallen.