Heike Boomgaarden ist Gartenbauingenieurin und gelernte Obstgärtnerin. Und sie ist Gartenliebhaberin aus Leidenschaft. Diese Leidenschaft und ihre Berufung wurden ihr schon mit dem Nachnamen in die Wiege gelegt.

Geboren wurde Heike Boomgaarden in Wiesbaden, aufgewachsen ist sie in Bad Soden. Nach dem Abitur folgte erst die Ausbildung zur Obstgärtnerin. Nach einem Auslandaufenthalt in verschiedenen Gartenbaubetrieben begann sie 1985 in Geisenheim ihr Gartenbau-Studium und baute sich nach dem Abschluss ihr Ingenieurbüro auf, bei dem sie viele Mitmachprojekte umsetzt.

Heute arbeitet sie außerdem als Radio- und TV-Gartenexpertin unter anderem für den SWR. Auch als Buchautorin, Projektleiterin und Herausgeberin widmet sie sich vielen grünen Themen. Dabei sind ihr Strategien gegen den Klimawandel besonders wichtig.

Seit 2015 bildet sie außerdem in Kenia Frauen zu Permakulturassistentinnen aus. Sie lernen, wie sie mir ihrem eigenen Garten die Familie ernähren können.