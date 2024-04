Warum sehe ich von meinen Tulpen nur die Blätter?

Samenstand entfernen und Blätter nicht zu früh abschneiden

Das kann zwei Ursachen haben. Wenn eine Tulpe verblüht ist, sollten Sie den Samenstand entfernen – einfach oben an der Pflanze rausbrechen. Und die Blätter sollten Sie nicht abschneiden. Die müssen komplett einziehen, auch wenn es aussieht wie Pergamentpapier.

In dem Moment erst, wenn’s aussieht wie Pergamentpapier und Sie Blätter abstreifen können, hat die Zwiebel wieder genug aufgenommen, um im nächsten Jahr eine Blüte auszutreiben. Denn alles, was an Inhaltsstoffen in den Blättern ist, zieht zurück in die Zwiebel. Die braucht das, um Blüten zu bilden.

Wenn Sie die Blätter zu früh abschneiden und oben den Samenstand dran lassen, würden sich normalerweise die Tulpen aussäen. Unsere Zuchtformen machen das aber nicht mehr.