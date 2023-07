Was tun in Höhenlagen gegen zu kleine Früchte beim Kürbis?

Ich wohne auf der Alb in fast 1.000 Metern Höhe. Meine Kürbisse bilden nur kleine Kügelchen aus, die dann faulen. Was kann ich tun, um große Früchte zu bekommen?

Kürzere Vegetationszeit in Höhenlagen: Zahl der Kürbisblüten reduzieren

In so hohen Lagen sollte man nur 3 Blüten an der Pflanze lassen. Nach der dritten Blüte knipsen Sie die Pflanze ab. Dann haben die Kürbispflanzen genug Kraft, schöne Kürbisse auszubilden. Sie schauen also, wo die Kügelchen sitzen und nach der dritten oder vierten befruchteten Blüte knipsen Sie ab. Diese Kürbisse reifen aus.

Weil Sie in der Höhenlage eine kurze Vegetationszeit haben, können Sie nicht so viele Ansätze gebrauchen.