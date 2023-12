Fabienne Becker-Stoll studierte Psychologie, es folgten Tätigkeiten am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie in Regensburg, am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2006 ist sie Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört u.a. die Bindungsentwicklung von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter.

Fabienne Becker-Stoll SWR