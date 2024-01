Prof. Dr. Ernst-Peter Fischer (Jahrgang 1947) ist ein deutscher Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftspublizist. Er studierte Mathematik, Physik und Biologie und promovierte 1977 am California Institute of Technology. 1987 habilitierte er sich im Fach Wissenschaftsgeschichte, welches er als Professor an der Universität Konstanz lehrt. Ernst-Peter Fischer ist wissenschaftlicher Berater der Stiftung Forum für Verantwortung. Bekannt wurde er vor allem durch sein Buch `Die andere Bildung´, in dem er die Naturwissenschaften für Laien in verständlicher Weise erklärt.

Ernst-Peter Fischer SWR