So vielfältig wie unsere Angebote sind auch wir im SWR: Hier sind Menschen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität willkommen. Deswegen hat der SWR die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Damit verpflichten wir uns, ein Klima der Toleranz und Wertschätzung zu fördern.

Was ist die Charta der Vielfalt? Die Charta ist eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt bekennt sich der SWR zu den darin genannten sechs Punkten und ausgedrückten Werten: 1. Eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung jeder und jedes Einzelnen geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Vorgesetzte wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte erkennen, teilen und leben. Dabei kommt den Führungskräften bzw. Vorgesetzten eine besondere Verpflichtung zu. 2. Unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden. 3. Die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin liegenden Potenziale wertschätzen und für das Unternehmen oder die Institution gewinnbringend einsetzen. 4. Die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen. 5. Über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der Vielfalt und Wertschätzung jährlich öffentlich Auskunft geben. 6. Unsere Mitarbeitenden über Diversity informieren und sie bei der Umsetzung der Charta einbeziehen.

Kulturelle Vielfalt

Mehr als ein Viertel der Bevölkerung bundesweit hat einen Migrationshintergrund, in unserem Sendegebiet zum Teil mehr als ein Drittel. Wir möchten die gesellschaftliche Realität abbilden: im Programm, bei unseren Beschäftigten und beim Publikum.

„Der SWR stärkt Vielfalt in allen Bereichen: 25% aller Auszubildenden, aller Volontär*innen, aller Teilnehmenden an einem Führungskräfte-Nachwuchsprogramm und aller Moderierenden sollen Menschen mit Einwanderungsbiografie sein. Deshalb passen wir unsere Ausbildungszüge und unsere Ausschreibungen an, um möglichst viele unterschiedliche Menschen für den SWR als Arbeitgeber zu begeistern", so SWR Intendant Kai Gniffke. Insgesamt sind aktuell im SWR rund 60 Nationalitäten vertreten. Als einer der ersten Sender der ARD haben wir die Position eines Vielfaltsbeauftragten eingerichtet: Anna Koktsidou ist Anlaufstelle und Impulsgeberin für das Thema Diversität im SWR.

Menschen mit Einwanderungsbiografien sollen auch im Programm sichtbar sein: auch zu Themen, die nicht nur mit Migration zu tun haben. Unser Ziel ist es, die Sensibilität dafür zu erhöhen und die Themen, die die Communities betreffen, abzubilden: naber? Was geht!, Five Souls und SWR Aktuell Mondial sind aktuelle Beispiele dafür.

Sexuelle Vielfalt

Der SWR soll ein Ort der Gleichstellung, Weltoffenheit und gegenseitigen Achtung sein. Das gilt nicht nur für unterschiedliche Herkunft oder die Gleichberechtigung von Frauen, sondern selbstverständlich auch für Menschen, die sich nicht in der klassischen Frau/Mann-Zweiteilung wiederfinden oder die nicht heterosexuell sind: Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen.

Der Sender zeigt Flagge, und zwar auch wörtlich: Zum Diversity-Tag und in den CSD-Wochen hisst der SWR die Regenbogenflagge an seinen Hauptstandorten. Ein wichtiges Zeichen für ein weltoffenes Unternehmen, in dem Menschen unterschiedlicher Geschlechtszugehörigkeit oder sexueller Identität willkommen sind. Außerdem bietet das queere Netzwerk im Haus Stammtische an, die die Möglichkeit des fachlichen und privaten Austausches geben.