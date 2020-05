Zum 8. Deutschen Diversity-Tag am 26. Mai beleuchtet der SWR den vielfältigen Südwesten in all seinen Programmen. In Radio, Fernsehen sowie online und in den Social-Media-Angeboten heißt es: "Zusammen für Vielfalt – #Diversity".

Den von der "Charta der Vielfalt" initiierten 8. Deutschen Diversity-Tag nimmt der SWR zum Anlass, sich dem Thema in seinen vielfältigen Facetten in großen und kleinen Geschichten zu widmen - nicht nur an diesem Tag. Programm-Highlights "Zusammen für Vielfalt - #Diversity" Die "Charta der Vielfalt“ wurde mittlerweile von mehr als 3.400 Unternehmen und Organisationen unterschrieben. Der SWR hat die "Charta der Vielfalt" 2016 unterzeichnet, ebenso wie mittlerweile alle ARD-Anstalten. Dauer 0:57 min Zusammen für Vielfalt Zusammen für Vielfalt: Zum 8. Deutschen Diversity-Tag am 26. Mai 2020 beleuchtet der SWR den vielfältigen Südwesten in all seinen Programmen So vielfältig wie seine Programme sind auch die Mitarbeitenden des Südwestrundfunks (SWR). Einige von ihnen stellen wir hier vor: