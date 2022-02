Diversity im SWR-Programm

Der Südwesten ist vielfältig – und das spiegelt auch der SWR in seinen Programmen wider. Wir haben für Sie unsere diversen Formate zusammengestellt:

Naber? Was geht! - Wie man als Frau mit kurdischen oder türkischen Wurzeln lebt

Starke Persönlichkeiten, Vorbilder und Inspiration. In der neuen Doku-Reihe treffen unsere Moderatorinnen Merve Kayikci und Lale Karajan erfolgreiche, starke Töchter und Enkelinnen von ehemaligen Gastarbeiter*innen, die zwischen Tradition und Moderne ihren Platz in der Gesellschaft suchen – und finden.

Merve Kayikci, Host in „Naber? Was geht!“ © SWR/Patricia Neligan SWR

Naber? Was geht!

Leeroy im Gespräch mit besonderen Menschen

YouTuber Leeroy ist inzwischen ziemlich bekannt. Der coole Rollstuhlfahrer führt mit den unterschiedlichsten Menschen interessante und ehrliche Interviews. Dabei geht es unter anderem um das Thema Diversität: Was mache ich, wenn mein Kind transidentitär ist? Wie ist es, asexuell zu sein? Leeroy fragt nach und erhält die spannendsten Antworten.

"Leeroys Momente" - in der ARD Mediathek

Straight Outta - Deutsch-Rapper*innen und die Straßen ihrer Heimat

Wie werden Deutsch-Rapper*innen durch ihre soziale Herkunft geprägt? Woher kommen Celo und Abdi wirklich? Wie ist Aylo aufgewachsen? Moderator und Deutsch-Rap Nerd Zino, unter anderem bekannt durch seine musikjournalistische Arbeit für das Magazin Backspin, erzählt die Geschichten, die die Rapper*innen zu dem gemacht haben, was sie heute sind.

Straight Outta - in der ARD Mediathek

Five Souls - eine Talkshow, die mit allen Tabus bricht

Drei Frauen, viele Tabuthemen und diverse Gäste: Das ist Five Souls. In circa halbstündigen Talks erörtern die Moderatorinnen Hadnet Tesfai, Tasha Kimberly und Thelma Buabeng mit anderen Persönlichkeiten Fragen wie "Ist Freundschaft mit dem oder der Ex möglich?" oder "Kann man ohne eine Beziehung ein glückliches Leben führen?". Manchmal, nicht immer geht es ums Frausein, um interkulturelle Beziehungen und Hintergründe – aber eines ist Five Souls immer: unterhaltsam.

Five Souls - in der ARD Mediathek

Hear my voice! Wie Musikerinnen weltweit ihre Stimmen für Frauen erheben

Musik als Mittel im politischen Kampf für Feminismus und eine gerechtere Welt. Musikjournalistin Marlene Küster stellt Musikerinnen vor und widmet den SWR2 Podcast "Hear my Voice!" ihrer Musik, ihren Geschichten und ihrem Widerstand.

imago images IMAGO / Science Photo Library / 0106043854

Hear my voice! - in der ARD Audiothek

Brücken bauen mit Hans Sarpei

Der SWR3 Podcast mit Hans Sarpei könnte aktueller nicht sein: Debatten über Rassismus, die deutsche Schwarze Kultur und Probleme der "Multi-Kulti"-Gesellschaft füllen nach wie vor zahlreiche Talkshows und sorgen für emotionale Auseinandersetzungen. Hans Sarpei erörtert mit seinen Gästen Probleme und baut Brücken zwischen Generationen, Hautfarben, Kulturen, Nationalitäten – zwischen den Menschen.

Brücken bauen – mit Hans Sarpei

Brust raus - jetzt reden die Frauen!

Im Format "Brust raus!" von DASDING wird über starke Frauen gesprochen, Vorbilder und was vielleicht doch noch falsch läuft, wenn man in die Medienwelt schaut. Mit den Rubriken "Woman of the Week", "Aufreger der Woche", "Props der Woche" oder "Feierbare Releases" wird jeden Freitag noch einmal auf die vergangene Woche geschaut.

„Brust Raus“: Valeria Petrova © SWR SWR

"BRUST RAUS" - auf Youtube

"Identitti" - ein Roman über Identitäten

Die Professorin für Postcolonial Studies, die sich als Person of Colour ausgeben hat, ist weiß. Mithu Sanyal stellt in ihrem Roman Fragen nach Identität. Allen voran: Kann man über Erfahrungen sprechen, die man nicht gemacht hat? Hier zu finden als Hörbuch:

Mithu Sanyal: Identitti