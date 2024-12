Armenische Flöten wie das Aprikosenholz-Instrument Duduk oder die Shvi sind im armenischen Jazz genauso zu Hause wie Kontrabass oder Klavier. Die erste Jazzband und den ersten Jazzklub in Armenien hat der 1945 geborene Pianist Levon Malkhasyan gegründet. Der Jazzpianist Vahagn Hayrapetyan spielt in seinen Bands eigene Stücke und verwandelt armenische Folksongs in Jazz. Von Hayrapetyan hat der Jazz-Avantgardist Tigran Hamasyan viel gelernt, der in seinem Werk "The bird of a thousand voices" auch mit kräftigem Synthesizer-Klang überrascht.