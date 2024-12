Die Kathedrale Notre Dame ist das Wahrzeichen von Paris. Nach dem verheerenden Brand vor fünf Jahren wird sie am Wochenende des 7./8. Dezember 2024 wiedereröffnet. In der Sendung blicken wir auf die reiche musikalische Tradition dieser großartigen gotischen Kathedrale zurück. Um 1200 erklang hier mehrstimmige Kirchenmusik, die in ihrer Komplexität und Klangpracht unerhört war und alles Bisherige in den Schatten stellte. Notre Dame hat die europäische Musikgeschichte entscheidend geprägt. Wolfgang Fuhrmann, Professor für Musikwissenschaft an der Uni Leipzig erläutert die Besonderheiten und die Quellen des Notre Dame-Repertoires.

Musikliste:

Magister Leonin:

Benedicamus Domino, zweistimmiges Organum

Red Byrd

Magister Perotin:

Sederunt Prinzipes, vierstimmiges Organum

Ensemble Gilles Binchois

Leitung: Dominique Vellard

Magister Perotin:

Viderunt omnes, vierstimmiges Organum

The Hilliard Ensemble

Leitung: Paul Hillier

Anonymus:

Benedicamus Domino, dreistimmiges Organum

Ensemble Gilles Binchois

Leitung: Dominique Vellard