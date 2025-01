Abendkonzert vom 19.1.2025

Waldenbucher Konzerte in St.Veit

Simply Quartet

Anton Webern:

Langsamer Satz für Streichquartett (1905)

Béla Bartók:

Streichquartett Nr. 4 C-Dur Sz 91

Antonín Dvořák:

Streichquartett Nr. 12 F-Dur op. 96 „Amerikanisches“

(Konzert vom 29. Juni 2024)



anschließend:

Liedfestival Sindelfingen „Franz! - Ein Abend unter Freunden“

Lieder und Kammermusik von Franz Schubert

(Eröffnungskonzert vom 25. Juli 2024 im Odeon der Schule für Musik, Theater und Tanz, Sindelfingen)

"Simply the Best", singt Tina Turner in ihrem mitreißenden Hit. Und - mit Absicht oder per Zufall? - das reimt sich prima auf "Simply Quartet", den Namen dieses herausragenden jungen Ensembles aus Wien, das in seinen Konzerten das Publikum regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Mit Erfolgen bei großen internationalen Kammermusikwettbewerben sind die vier Quartett-Musiker*innen (drei Männer, eine Frau) in die große Öffentlichkeit durchgestartet, die Siegestour auf den wichtigen Europäischen Bühnen folgte - und hält an.

Danach: Ausschnitte aus dem Eröffnungskonzert des Liedfestivals Sindelfingen, diesmal mit Schubert im Zentrum.