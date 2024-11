"Best of", mit Studiogästen des Jahres 2024

Treffpunkt Musik mit einem "Best of" des Jahres 2024. Mit dabei sind der Kabarettist und Schauspieler Harald Schmidt, die Londoner ARD – Korrespondentin Annette Dittert, die Astrophysikerin Sybille Anderl und die Autorin und Familienexpertion Nora Imlau. Sie erzählen über sich, über ihr neuestes Projekt und alles, was ihnen wichtig ist, im Soundtrack ihrer Musik-Auswahl.



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

Präludium Es-Dur, BWV 552

Bernhard Schnider (Orgel)

Joseph Haydn:

Klaviersonate Nr. 50 für Klavier D-Dur, 1. Satz

Ragna Schirmer (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Goldberg-Variationen, Aria

Glenn Gould (Klavier)

Jean-Benoît Dunckel:

Kelly watch the stars

Nils Wülker:

Hypernova, Aus: Space Night

Nils Wülker (Trompete) & Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klaviersonate A-Dur, KV 331, Alla turca

Maria João Pires (Klavier)

Albert Johnson:

My shot aus "Hamilton"

Busta Rhymes

Joell Ortiz

Nate Ruess

The Roots

Clara Schumann:

Klaviertrio g-Moll, op. 17, 3. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Pablo Ferrández (Violoncello)

Lambert Orkis (Klavier)

Michael Nyman:

Sheep and tides

The Michael Nyman Band

Janek Pawluskiewicz:

Dni, ktorych nie znamy (Wichtig sind Tage, die unbekannt sind)

Marek Grechuta (Gesang)

Anawa

Hans Lang:

It's oh so quiet

Björk (Gesang, Keyboard)