Chorwerk Ruhr und das Ensemble des Jazz-Pianisten Marc Schmolling bringen unter der Leitung von Florian Helgath die Stille zum Klingen.

Datum: Donnerstag, 1. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Nikolauskapelle im Dom

Veranstaltungsdauer: ca. 90 min, ohne Pause Einlass: 19:15 Uhr Ort: Dom zu Worms

Domplatz

67547 Worms

Lageplan Kategorie I: 28,00 Euro Kategorie II: 20,00 Euro Kategorie III: 15,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Werke von Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi und Marc Schmolling Mitwirkende: CHORWERK RUHR

Florian Helgath Dirigent



Tom Arthurs Trompete

Christian Weidner Saxophon

Biliana Voutchkova Violine

Marc Schmolling Klavier

Antonio Borghini Kontrabass

Kann man Stille hören? Aber ja! – behaupten das Chorwerk Ruhr und sein Dirigent Florian Helgath. In ihrem Programm Sound of Silence verführen sie zum hörenden Erforschen der Räume zwischen den Klängen. Gesungen werden Madrigale des italienischen Frühbarocks, dazwischen improvisiert der Jazz-Pianist und Komponist Marc Schmolling gemeinsam mit seinem fünfköpfigen Ensemble. Der Titel von Schmollings Trio-Album Ticho (tschechisch: Stille) gibt dem Abend die Richtung vor. Instrumentales, Klangschichtungen, aber auch Textdeklamation und Vokalisen treffen auf „klassischen“ Chorgesang, Frühbarockes auf Zeitgenössisches, Komponiertes auf Improvisiertes. In Carlo Gesualdos Io tacerò löst sich trotziges Schweigen in Tränen und Seufzern auf, in Claudio Monteverdis Cruda Amarilli kündigt der Liebende sein stummes Ableben an, und in Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata spiegelt Monteverdi das Entsetzen und die Trauer angesichts des Todes durch die vielleicht bewegendsten Pausen der Musikgeschichte.

In Kooperation mit der Stadt Worms und mit freundlicher Unterstützung der Rheinhessen Sparkasse und der Familie Dres. Eva und Gregor M. Hess