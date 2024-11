Dabei sein, wenn Programm für’s Radio entsteht! SWR Kultur begleitet das eigene Musikfestival auf verschiedene Weise: Es sendet (fast) alle Konzerte und Opern, manche davon sogar live, oder es verlegt sein Studio in die Räumlichkeiten des Schwetzinger Schlosses, um Sendungen mit Publikum zu produzieren. Dafür braucht es viele Berufe: Tontechniker, Tonmeister, Redakteure, Moderatoren – um nur einige von ihnen zu nennen. Bei den Festspielen kann man diesen Menschen begegnen, ihnen ein Gesicht geben, dem Tonmeister, der im Übertragungswagen zuverlässig für die beste Klangqualität sorgt, oder der Redakteurin, die Radioprogramm plant und gestaltet.

Nah am Festspielgeschehen informiert SWR Kultur außerdem ausführlich über Programme und Hintergründe, spricht mit Künstler:innen und noch anderen am Festival beteiligten Personen. Immer Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr in Treffpunkt Klassik und in Sondersendungen am Wochenende.

Der Eintritt frei, Ticket zum Park erforderlich.