Die Themen heute:

Klimawandel

Copernicus und WMO: Gemeinsamer Bericht beleuchtet Europas Klimakrise

von Sven Kästner





Forschung

Eliteuni Harvard widersetzt sich Trumps Vorgaben - Milliarden auf Eis

Stefan Troendle im Gespräch mit USA-Korrespondent Samuel Jackisch



Medizin

ARD Story: Wenn Ärzte Fehler machen

von Thorsten Schweinhardt





Gesundheit

Mögliche Gesundheitsgefahr durch Insektensprays mit DEET

von Thomas Samboll





Psychologie

Simpler Sprachtest für Ältere soll Rest-Lebenszeit vorauszusagen

von Anja Braun





Musikliste:



1.

Mistook you for a man

Jessie Monk



2.

Hypnotized

Kaktus Einarsson



3.

Sol de la mañana

El Balcón



4.

Kings of Convenience

Rocky Trail



5.

They say

Tipula



6.

Time

Nico Paulo



7.

Comes in waves

Dawes