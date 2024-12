Frommer Wunsch nach Helligkeit: Glitzernde Lichter bei „Jul, jul, strålande jul“

Licht ist in Schweden zur Weihnachtszeit Mangelware. Die Sonne geht in Stockholm um kurz vor 9 auf und schon um 15 Uhr wieder unter. Kein Wunder also, dass die Schweden ein Weihnachtslied lieben, in dem es um glitzernde Lichter geht. „Jul, jul, strålande jul“ ist heute ein internationaler Weihnachtsklassiker.

Jul, heißt Weihnachten auf Schwedisch. Ein kurzes Wort für ein großes Fest. Und immer wieder wird es besungen in dem berühmtesten Weihnachtslied Schwedens, das vor über hundert Jahren entstanden ist. „Jul, jul, strålande jul“ Weihnachten, Weihnachten, strahlendes Weihnachten.

Glanz über weiße Wälder,

die Krone des Himmels mit glitzerndem Licht,

funkelnde Bögen in allen Häusern Gottes,

Psalmen, die durch alle Zeiten gesungen werden,

durch die Ewigkeit zu Licht und Frieden.

Weihnachten, Weihnachten, strahlendes Weihnachten,

Glanz über weiße Wälder. Komm, komm, gesegnetes Weihnachten!

Senke deine weißen Flügel

über das Unheil und Blut des Krieges

über das Seufzen der Menschheit,

über die Sippen, die sich zur Ruhe legen,

über das Tagwerk der Jugend.

Komm, komm, gesegnetes Weihnachten!

Senke deine weißen Flügel herab. Ein bisschen schnulzig und etwas zu viel Glitzerstaub auf den verschneiten Wäldern? Das kann man vielleicht denken, wenn da allein der Text wäre. Hört man aber das Lied, bleibt ein schlichter Klang zurück, ein Strophenlied ganz ohne Schnörkel. Und typisch für die singbegeisterten Schweden erklingt es oft als Chorversion. Jul,jul, strålande jul Lichterglanz ist den Schweden zur Weihnacht wichtig Doch in „Jul, jul, strålande jul“ geht es nicht nur um den weihnachtlichen Lichterglanz. Die Lichter nämlich spielen in Schweden ohnehin eine große Rolle, wo man sogar ein eigenes Lichterfest feiert: das Fest der heiligen Lucia. Und das ist fast genauso wichtig wie Weihnachten selbst. Das Luciafest ist ein vorweihnachtlicher Brauch, der vor allem in Schweden verbreitet ist. Das Fest fällt immer auf den 13. Dezember, der in den christlichen Kirchen der Gedenktag der Heiligen Lucia ist und vor der Gregorianischen Kalenderreform der kürzeste Tag des Jahres war. IMAGO IMAGO / epd Nur kommt nach dem Lichterfest eben auch noch Weihnachten und da braucht es noch mehr, als nur Glanz, mehr als nur Schneeflocken und Winteridylle, wie man in der zweiten Strophe des Liedes hören kann. Mit den eindringlichen Worten „Komm, komm“ wird Weihnachten selbst darum gebeten, Frieden in die Welt zu bringen. „Senke deine weißen Flügel herab“, heißt es weiter. Ist damit Schnee gemeint, der leise die Welt zudeckt? Oder sind es Weihnachtsengel, die den Frieden bringen? Das wird nicht ganz klar, aber fest steht: der Wunsch nach Frieden, gerade an Weihnachten, war auch vor über hundert Jahren der gleiche wie heute. Jul, jul, strålande jul – Stockholm City Voices Ein Friedenswunsch zu Weihnachten Diese Botschaft will nicht nur in Schweden verbreitet werden. Das Weihnachtslied „Jul, jul, strålande jul“ wird heute in der ganzen Welt gesungen. Und genau deshalb ist dieses schlichte, innige Weihnachtslied ein All-Time-Klassiker. Mit seinem eindringlichen Wunsch nach Frieden darf dieses Lied immer weiterklingen.