Bachs Weihnachtsoratorium, neu entdeckt von Reinhard Goebel – Teil 6: Wie Bach das „Weihnachtsoratorium“ beschließt

In der Nachkriegszeit erlebt der New Yorker Broadway eine Blüte: Ein Musical nach dem nächsten geht über die Bühne, und jedes ist randvoll mit Songs, die zu Evergreens geworden sind. „Kiss Me, Kate“ ist eines dieser Stücke. Uraufgeführt wurde es am 30. Dezember 1948 im New Century Theatre in New York, also morgen vor 75 Jahren. Fünf Musical-Oscars, die so genannten Tonys, heimst „Kiss Me, Kate“ 1949 ein. Es ist 1955 übrigens auch das erste Musical überhaupt, das auf einer deutschen Bühne gezeigt wird. Als Vorlage dient William Shakespeares Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“. Markus Bruderreck erzählt, wie daraus ein Welterfolg geworden ist.