Abendkonzert vom 5.1.2025

RheinVokal 2024

Patrick Grahl (Tenor)

Klara Hornig (Klavier)

Hanns Eisler:

"Von der Freundlichkeit der Welt"

Unbekannt / Lorenz Lemlin:

Nr. 1 "Der schwere Traum", Nr. 2 "Blaublümelein", Nr. 3 "Der Mai will sich mit Gunsten beweisen"

Johannes Weyrauch:

Nr. 1 "Spiel der Seele", Nr. 2 "Der Sieger", Nr. 3 "Anruf", Nr. 4 "Finsternis", Nr. 5 "Licht", Nr. 6 "Abendläuten" aus "Erdengang", 6 Gesänge nach Gedichten von Christian Morgenstern WeyWV 35

Wilhelm Weismann:

Nr. 1 "Lied vor Tag", Nr. 2 "... statt Härte fühl Sehnsucht ich nur", Nr. 4 "Das Fischerliedchen" aus "Das ferne Lied", 6 Gesänge

Nr. 1 "Tagelied I", Nr. 2 "Tagelied II", Nr. 3 "Kanzone", Nr. 4 "Brünnlein und Wald", Nr. 5 "Klage" aus "6 Lieder"

Hanns Eisler:

"Ich hab' heut' Eis gegessen", "Herbst", "Von der Langeweile" aus "4 gemischte Lieder"

"Depression" aus "Tagebuch des Hanns Eisler"

"Erinnerung an Eichendorff und Schumann", "Der Mensch", "Vom Sprengen des Gartens" aus "Hollywooder Liederbuch"

Rudolf Wagner-Régeny:

Nr. 1 "Auf einer Bank, in einem großen Park", Nr. 2 "Ein Mädchen und ein Jüngling", Nr. 3 "Abermals waren es zwei", Nr. 4 "Alles bleibt, was einmal war", Nr. 5 "Mit meiner Angel", 5 Lieder

Nr. 1 "Trost", Nr. 2 "Die Frage bleibt", Nr. 3 "Ausgang"

"Requiem" aus "Dahinter wird Stille", 5 Lieder

Hanns Eisler:

"Die Unwürde des Alterns" (Anakreontische Fragmente), "Erinnerung" (Hölderlin-Fragmente) aus "Hollywooder Liederbuch"

"Und endlich"

"Anmut sparet nicht noch Mühe" aus "6 Kinderlieder", Fassung für Singstimme und Klavier

(Konzert vom 10. August 2024 im Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen)

Was verbindet Wilhelm Weismann, Johannes Weyrauch, Hanns Eisler und Rudolf Wagner-Régeny? Insbesondere kann die Stadt Leipzig, neben Wien das Epizentrum musikalischer Tradition im deutschsprachigen Raum, als biografischer Anker dienen: Eisler wurde 1898 in Leipzig geboren; Weismann, Weyrauch und Wagner-Régeny studierten hier, und für alle bildete die Stadt als Ur-, Erst- und häufige Aufführungsstätte ein Zentrum des Wirkens. Nicht zuletzt lehrten Weyrauch und Weismann jahrzehntelang am 1843 durch Mendelssohn gegründeten Konservatorium und bildeten Generationen von Musikerinnen und Musikern aus.