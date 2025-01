Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikgespräch zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

Friedrich Geiger zur Musik in den Konzentrationslagern und Ghettos

Musikthema

Marcel Reich-Ranicki über Mozart-Musik im Warschauer Ghetto

Musikthema

"Lebensmelodien" zum 80. Holocaust-Gedenktag bei den Vereinten Nationen

Album-Tipp

Debussy Streichquartett und Duo-Sonaten vom Nash Ensemble





Sholom Secunda:

Bei mir bist du shein

Trio Klezmer

Traditional:

Niggun Karlin I

Lebensmelodien-Ensemble

Ilse Weber:

Wiegala, Lied

Singer Pur

Fanny Hensel:

Notturno g-Moll H 337

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Pavel Haas:

Scharlatan, Suite, 6. Satz

Philharmonisches Orchester Brünn

Leitung: Israel Yinon

Erich Wolfgang Korngold:

Thema und Variationen op. 42

Sinfonia of London

Leitung: John Wilson

Ida Pinkert:

Suite, Nr. 1: Prelude

Lebensmelodien-Ensemble

Traditional:

Maoz Zur

Lebensmelodien-Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart:

Fantasie c-Moll, KV 475

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klarinettenkonzert, 2. Satz

Harold Wright (Klarinette)

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Claude Debussy:

Sonate für Flöte, Viola und Harfe L 137

The Nash Ensemble

Stephen Sondheim:

Send in the clowns

Luther Henderson (Piano)

Edward Metz (Perkussion)

Canadian Brass