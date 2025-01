Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Der Casting-Direktor Boris Ignatov

Musikthema

50 Jahre "The Köln Concert" von Keith Jarrett

Instrument des Jahres 2025: Stimmfächer

Die Stimmlage Bass

Fragebogen

Die Bässe des SWR Vokalensembles

Song des Monats Januar

Politik ist nicht so einfach - Mitmachen statt meckern





Gustav Mahler:

"Ging heut morgen über's Feld", aus: Lieder eines fahrenden Gesellen

Christian Gerhaher (Bariton)

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Kent Nagano

Georg Friedrich Händel:

1. Satz: Allegro, aus: Suite für Cembalo Nr. 4 e-Moll HWV 429

Keith Jarrett (Klavier)

Edward Elgar:

Cockaigne. Ouverture für Orchester op. 40

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Georg Solti

Edward Elgar:

Lux Aeterna

Voces8

Richard Wagner:

Auszüge aus: Die Walküre

Marta Fuchs (Sopran)

Hans Hotter (Bariton)

Lauritz Melchior (Tenor)

Lotte Lehmann (Sopran)

Margarete Klose (Mezzosopran)

Emanuel List (Bass)

Alfred Jerger (Bariton)

Lauritz Melchior (Tenor)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Bruno Seidler-Winkler

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klarinettentrio Es-Dur KV 498 ("Kegelstatt-Trio")

Sabine Meyer (Klarinette)

Nils Mönkemeyer (Viola)

William Youn (Klavier)

Richard Rodgers:

You'll never walk alone

Bryn Terfel (Tenor)

English Northern Philharmonia

Leitung: Paul Daniel

Giuseppe Verdi:

"Ella giammai m'amò!", aus: Don Carlo

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Georg Solti

Sigismondo D'India:

"Sfere, fermate li giri sonori"

Bruno de Sá (Sopran)

Christina Pluhar (Theorbe)

L'Arpeggiata

Anonym:

Dimmi sogno pittore

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Traditional:

Lu passariellu

Marco Beasley (Singstimme)

Alfio Antico (Rahmentrommeln)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Adela Gleijer:

Como un pájaro libre

Vinzenzo Capezzuto (Gesang)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Alexander Borodin:

Polowetzer Tänze, aus: Fürst Igor

Sabine Meyer (Klarinette)

Alliage Quintett