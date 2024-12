Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ines Pasz



All time Klassiker zur Weihnachtszeit

Auld Lang Syne - Ein Gedenken an die Toten zwischen Weihnachten und Neujahr

Film-Tipp

"Die leisen und die großen Töne": Amateur vs. Profimusiker im Kino

Buch-Tipp

Biografie zu 100 Jahre Stuttgarter Philharmoniker - Rainer Bunz: Der Dirigent Emil Kahn





Georg Friedrich Händel:

Die Ankunft der Königin von Saba

Accademia Bizantina

Leitung: Stefano Montanari

Rachel Portman:

Chocolat suite

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart, Nino Rota:

Konzert C-Dur, KV 299

Emmanuel Pahud (Flöte)

Anneleen Lenaerts (Harfe)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: François Leleux

Johann Strauß:

Wein, Weib und Gesang. Walzer, op. 333, bearbeitet

Winfried Rademacher (Violine)

Barbara Doll (Violine)

Barbara Westphal (Viola)

Susanne Eychmüller (Violoncello)

Jörg Linowitzki (Kontrabass)

Konrad Elser (Harmonium)

Inge-Susann Römhild (Klavier)

Traditional:

Auld lang syne

Sarah Wegener (Sopran)

Ensemble il capriccio

André Parfenov:

2 Sätze aus "Bandoneon-Story"

Iuliana Münch (Violine)

André Parfenov (Klavier)

Omar Massa (Bandoneon)

Leonard Bernstein:

Times Square 1944 aus "On the Town"

Stuttgarter Philharmoniker

Leitung: Frank Dupree

Amy Beach:

Romanze A-Dur, op. 23

Augustin Hadelich (Violine)

Orion Weiss (Klavier)

Andreas Hallén:

Sphärenklänge

Gävle Symphony Orchestra

Leitung: Christopher Fifield

Wolfgang Rihm:

Kleiner Walzer

Andreas Staier( KLavier)

Trio Catch