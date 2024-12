Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Stummkonzerte und GEMA-Gebühren: Musik auf Weihnachtsmärkten

Potrtät

Der Komponist Beat Furrer

Musikthema

Hommage à Mozart - Zärtliche Resonanzen in Texten und Klängen





Pjotr Iljitsch Tschaikowsky:

aus: The nutcracker

Martin Kern:

Der Krampus

Salzburger Saitenklang

Jule Styne:

Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Wiener Sängerknaben

Orchester

Leitung: Geoffrey Alexander

Camille Saint-Saëns:

aus: Oratorio de Noël. "Consurge, Filia Sion"

Simona Saturová (Sopran)

Regina Pätzer (Mezzosopran)

Anke Vondung (Alt)

Hans Jörg Mammel (Tenor)

Florian Boesch (Bariton)

Bachchor Mainz

L'Arpa Festante München

Leitung: Ralf Otto

Victor Plumettaz:

The eternal second

Spark

Georg Friedrich Händel:

aus: Il trionfo del tempo e del disinganno. Lascia la spina

Julia Lezhneva (Sopran)

Luca Pianca (Laute)

Ernst von Dohnányi:

Klavierquintett Nr. 1 c-Moll, op. 1

Marc-André Hamelin (Klavier)

Takács Quartet

Perotinus:

Vide prophetie finem adimplete

Discantus

Leitung: Brigitte Lesne

Claude Debussy:

aus: Children's corner Kleine Suite für Klavier Bearbeitet für Orchester, 1. - 6. Satz

Michael Kausch:

Weihnachtslied, chemisch gereinigt

Jutta und Michael

Ensemble

Benjamin Britten:

Men of Goodwill Variations on a Christmas Carol

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Paul Goodwin

Beat Furrer:

Enigma (I)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Bryan Kelly:

Improvisations on Christmas Carols für Sinfonie-Orchester

City of Prague Philharmonic Orchestra

Leitung: Gavin Sutherland