Treffpunkt Klassik

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Weihnachtskonzerte mit Till Brönner

Musikthema

Der Klang der Glocken von Notre Dame

Musikthema

Hommage à Mozart





Sergei Yushkevich:

Carol of the Bells

Marina Baranova (Klavier)

Georges Bizet:

Prélude, aus: L'Arlésienne-Suite Nr. 1

Les Musiciens du Louvre

Leitung: Marc Minkowski

Johann Sebastian Bach:

Ich steh an deiner Krippen hier

Till Brönner (Trompete)

Ensemble

Richard Cocciante:

Le temps des cathédrales, aus: Notre-Dame de Paris. Musical

Bruno Pelletier (Gesang)

Orchester

Charles-Marie Widor:

5. Satz: Toccata, aus: Sinfonie für Orgel Nr. 5 op. 42 Nr. 1

Pierre Cochereau (Orgel)

Traditional:

Il est né le divin enfant

Maîtrise Notre-Dame de Paris

Leitung: Francois Lazarévitch

Robert Schumann:

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 97 "Rheinische Sinfonie"

Wiener Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart:

2. Satz: Larghetto, aus: Klarinettenquintett A-Dur KV 581

Jörg Widmann (Klarinette)

Arcanto Quartett

Traditional:

Kupalinka. Fassung für Violine und Klavier

Caroline Adomeit (Violine)

Julian Riem (Klavier)

Uladzimier Terauski:

Kupalinka

La Chorale Transcendentale

Simon Rummel Ensemble

Traditional::

The holly and the ivy

Hirundo Maris

Juan García de Zéspedes:

¡Ay, que me abraso, ay!

Hirundo Maris

Michael Praetorius:

Es ist ein Ros entsprungen

Hirundo Maris

Unbekannt:

Kling no, klokka

Hirundo Maris

Arianna Savall:

La salve

Hirundo Maris

Unbekannt:

The wexford carol

Hirundo Maris

Philippe Gaubert:

Fantasie

Joë Christophe (Klarinette)

Vincent Mussat (Klavier)