Treffpunkt Klassik

Musikthema

Requiem-Vertonungen

Musikthema

Paul Desmond zum 100. Geburtstag

Album-Tipp

Zarzuelas mit Lisette Oropesa und Juan Diego Flórez





Wolfgang Amadeus Mozart:

Recordare, aus: Requiem d-Moll KV 626

Sibylla Rubens (Sopran)

Annette Markert (Alt)

Jan Bostridge (Tenor)

Hanno Müller-Brachmann (Bariton)

Collegium Vocale

Orchestre des Champs Élisées

Leitung: Philippe Herreweghe

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Introitus, Dies irae, aus: Requiem f-Moll

Pluto-Ensemble

Franz Liszt:

Totentanz. Paraphrase über "Dies irae"

Yoav Levanon (Klavier)

Luzerner Sinfonieorchester

Leitung: Michael Sanderling

Paul Desmond:

Take five

The Dave Brubeck Quartet

Darius Milhaud:

Streichquartett Nr. 1 op. 5

Yuka Tsuboi (Violine)

Sarah Kilchenmann (Violine)

Hugo Bollschweiler (Viola)

Julien Kilchenmann (Violoncello)

Galatea Quartet

José Serrano:

Canción del vagabundo, aus: Alma de Dios

Juan Diego Flórez (Tenor)

Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú

Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú

Leitung: Guillermo García Calvo

Luigi Boccherini:

Clementina. Zarzuela

María Bayo (Sopran)

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset

Arnold Schönberg:

Jedem das Seine, Galathea, Gigerlette, aus: Brettl-Lieder

Claudia Barainsky (Sopran)

Urs Liska (Klavier)

Michael Hasel

Florian Dörpholz

Dominic Oelze

Paul Desmond:

Blues for fun

Paul Desmond Quartet