Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Die Gewinner der diesjährigen "Applaus-Awards"

Kommentar

Ein gutes Jahr für die Tuba: Das "Instrument des Jahres" 2024

Musikthema

Das Europäische Songbook sorgt für musikalischen Zusammenhalt





Roland Szentpali:

aus: Pearls III. Very good morning

Andreas Hofmeir (Tuba)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Andrew Manze

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

aus: Capriccio espagnol für Orchester, op. 34, 1. & 5. Satz

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Karel Mark Chichon

Alberto Janes:

Foi Deus

Mariza (Gesang)

Ensemble

Orchestra de Cordas

Johannes Meinardus Coenen:

Windquintett in a

Geisler Ensemble

Miles Davis:

Générique, aus: Ascenseur pour l’échafaud

Lucienne Renaudin Vary (Trompete)

Thibault Cauvin (Gitarre)

Joseph Haydn:

Sinfonie B-Dur, Hob I:98, 4. Satz

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Jörg Duda:

aus: Matkalla, op. 82/1, 3. Satz

Andreas Hofmeir (Tuba)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Andrew Manze

Wolfgang Amadeus Mozart:

4. Satz aus: Sinfonie C-Dur, KV 425 "Linzer Sinfonie"

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Yonathan Avishai:

Shir Boker

Yonathan Avishai Trio

Frank Martin:

aus: Messe für 2 vierstimmige gemischte Chöre a cappella, Nr. 2: Gloria

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Frank Martin:

Quintett d-Moll, 4. Satz

Martin Klett (Klavier)

Armida Quartett

Volksweise:

Dance to thy Daddy

Patrick Dunachie (Countertenor)

Edward Button (Countertenor)

Julian Gregory (Tenor)

Christopher Bruerton (Bariton)

Nick Ashby (Bariton)

Jonathan Howard (Bass)

The King's Singers

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte, op. 62 Nr. 3, op. 19b Nr. 1 & op. 53 Nr. 5

Igor Levit (Klavier)

Anonymus:

Ciaconna à 3

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar