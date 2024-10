Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Ein guter Freund Bachs und ein Koffer voller Bücher: Ton Koopman wird 80

Album-Tipp

Swingend neues Klanggewand: #LetsBaRock mit Jakub Józef Orliñski

Musikthema

Abschieds-Festival im ZKM: Adieu Ludger Brümmer



Johann Sebastian Bach:

Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Charles Toet (Posaune)

The Amsterdam Baroque Orchestra

Leitung: Ton Koopman

Johann Sebastian Bach:

aus: Wir danken dir, Gott, wir danken dir , Nr. 1: Sinfonia, BWV 29

Amsterdam Baroque Orchestra

Leitung: Ton Koopman

Sergej Rachmaninow:

aus: Sinfonische Tänze, op. 45, Nr. 2

SWR Symphonieorchester

Leitung: Petr Popelka

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klaviersonate D-Dur, KV 576

Marc-André Hamelin (Klavier)

Henry Purcell:

Music for a while, aus: Oedipus, Z 583

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

Aleksander Dębicz (Klavier)

Wojciech Gumiński (Kontrabass)

Marcin Ulanowski (Schlagzeug)

Ottorino Respighi:

aus: Feste Romane. L'ottobrata

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Amy Beach:

Romanze A-Dur, op. 23

Augustin Hadelich (Violine)

Orion Weiss (Klavier)

Alessandro Scarlatti:

Konzert Nr. 9 a-Moll

Dorothee Oberlinger (Altblockflöte)

Ensemble 1700

Leitung: Dorothee Oberlinger

John Williams:

Viktor's tale, aus: The Terminal

Paul Meyer (Klarinette)

Laurent Derache (Akkordeon)

City Light Symphony Orchestra

Leitung: Kevin Griffiths

Igor Strawinsky:

Petruschka. Burleske Szenen

Orchestre de Paris

Leitung: Klaus Mäkelä

Stevie Wonder:

Overjoyed

Vijay Iyer (Klavier)

Linda May Han Oh (Bass)

Tyshawn Sorey (Schlagzeug)