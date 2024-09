Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Tabea Dupree



Porträt

Tigran Hamasyan und die armenische Musik

Musikthema

Ausstellung eines Multitalents: Das Arnold Schönberg Center in Wien

Musikthema

Zum 73. Mal: Der Internationale Musikwettbewerb der ARD startet



Michail Glinka:

Ouvertüre aus "Ruslan und Ludmila"

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Leitung: André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart:

Adagio für Violine und Orchester E-Dur KV 261

Christian Tetzlaff (Violine)

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Alexander von Zemlinsky:

Humoreske für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott

Acelga Quintett

Ralph Vaughan Williams:

Konzert C-Dur für Klavier und Orchester

Louis Lortie (Klavier)

Toronto Symphony Orchestra

Leitung: Peter Oundjian

Jules Massenet:

"Ah! Douce enfant" aus "Cendrillon", bearbeitet für Sopran und Kammerensemble

Regula Mühlemann (Sopran)

CHAARTS Chamber Artists

Johann Sebastian Bach:

Choralvorspiel für Orgel "Schmücke dich, o liebe Seele" BWV 654, bearbeitet für Orchester von Arnold Schönberg

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Germaine Tailleferre:

"Fleurs de France", 8 leichte Stücke für Klavier

Nicolas Horvath (Klavier)

Gustav Holst:

2. Satz "Venus, the bringer of peace" aus "The Planets", Suite für großes Orchester und Frauenchor, op. 32, bearbeitet für Saxophon-Quartett

Alexej Gerassimez (Schlagzeug)

Signum Saxophone Quartet

Komitas:

"Krunk", bearbeitet für Violine und Klavier

Sergey Khachatryan (Violine)

Lusine Khachatryan (Klavier)

Alexander Arutjunjan:

Elegie für Trompete und Streichorchester

Tine Thing Helseth (Trompete)

Ensemble Allegria

Hermeto Pascoal:

Bebè

Quatuor Ébène